Вівторок, 11 Листопада, 2025
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру: пошкодження у трьох областях

Денис Молотов
Денис Молотов
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру: пошкодження у трьох областях

Окупаційні російські війська уночі здійснили чергову атаку на енергетичну систему України, унаслідок чого постраждали енергооб’єкти у трьох областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, 11 листопада.

📢 «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні Міненерго.

У компанії «Укренерго» уточнили, що через обстріли знеструмлено споживачів у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

☝️ Крім того, через негоду — сильний дощ і шквальний вітер — повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, а повне відновлення електропостачання очікується до кінця доби.

За інформацією Міненерго, споживання електроенергії зросло на 2,6% порівняно з ранком понеділка.

📢 «Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили енергетики.

В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень та обмеження потужності для бізнесу й промисловості діють із 00:00 до 23:59 у більшості регіонів, в обсязі від двох до чотирьох черг.

Енергетики наголосили, що необхідність економного споживання електроенергії зберігатиметься протягом усього дня.

☝️ Нагадаємо, українцям та бізнесу запропонували підключати генератори до базових станцій мобільних операторів для забезпечення стабільного зв’язку під час відключень — за оплату вартості пального.

Також у ніч на 8 листопада росія завдала масованих ударів по енергетичних об’єктах у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Тоді атака стала найпотужнішою проти теплоелектростанцій компанії «Центренерго», які повністю припинили роботу.

