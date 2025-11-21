росія перетнула критичну межу проти Польщі – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, наголосив, що дії росії проти польської держави останніми місяцями стали якісно небезпечнішими та координуються кремлем. Держава-агресор рф перетнула «критичну межу» і перейшла до нового етапу гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Польщі та країнах ЄС. Варшава повинна бути з Україною «без жодних але». Про це повідомляє видання Укрінформ.

📢 «Диверсійні операції, інспіровані та безпосередньо організовані кремлем протягом багатьох місяців, нещодавно перетнули критичну межу. Сьогодні ми можемо говорити навіть про державний тероризм. Метою цих дій було зазіхання на людські життя та дестабілізація фундаменту польської держави», — підкреслив Туск, коментуючи останні інциденти на території країни.

Він нагадав, що протягом останніх днів у Польщі сталися вибухові пошкодження залізничних колій, знищення електроживлення на ділянках інфраструктури, а також масована хвиля дезінформації, включно з вигадками про нібито «партизанів» у Польщі. Додатково увагу привернув напад на посла Польщі в росії.

📢 «росія хоче послабити нас за будь-яку ціну, бо нинішня Польща надто сильна, щоб атакувати її безпосередньо. Стратегія москви зрозуміла: ми маємо ворогувати з Європою, з Україною і, найголовніше, ворогувати всередині країни. Але ми не можемо допустити, щоб цей сценарій чи будь-яка його частина здійснилися. І це залежить від усіх нас», — звернувся голова уряду до депутатів та громадян.

Туск окремо звернувся до політиків та президента країни із закликом усвідомлювати ризики й не підігравати підривним діям кремля. Він представив «п’ять простих заповідей» для тих політиків, які, за його словами, «не є зрадниками».

Серед них:

«По-перше, не повторюй брехню російської пропаганди. По-друге, не підривай довіри до польських військових та спецслужб і не перешкоджай їхній роботі. По-третє, не дискредитуй державу та її цілісність законодавчим саботажем — цим сучасним Liberum Veto, яке росія завжди підтримувала. По-четверте, не підривай європейську єдність, будь за сильний Захід, а не за росію. По-п’яте, будь з Україною у її війні з росією, без жодних “але”. Кожне “але” працює на росію, а отже — проти нашої безпеки».

Польський прем’єр наголосив, що спроби росії дестабілізувати ситуацію всередині країни не припиняться, але Варшава має діяти рішуче та зберігати єдність. Він зазначив, що саме єдність є ключем до протидії гібридним атакам.

☝️ Нагадаємо, 16 листопада в Польщі зафіксували два випадки пошкодження залізничних колій: одну ділянку на маршруті Демблін — Варшава пошкодили вибухівкою, інше руйнування сталося на гілці між Варшавою та Любліном — у тому ж районі, що й перший інцидент.