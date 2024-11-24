Росія обманом вербує єменців для війни через тіньові схеми

Таємна компанія, пов’язана з хуситами, змушує єменців вступати до лав російської армії через нелегальні схеми вербування. Про це пише Financial Times.

Єменські новобранці розповіли журналістам, що на початку їм обіцяли високооплачувану роботу та навіть російське громадянство. Однак після прибуття у рф через компанію, пов’язану з хуситами, їх примусово залучали до збройних сил росії.

📢 «Зусилля щодо вербування в Ємені також підкреслюють, як росія стає ближчою до Ірану та союзних йому груп бойовиків на Близькому Сході», – наголошується у статті.

За даними Financial Times, набір найманців розпочався ще в липні. Один з контрактів, датований 3 липня, потрапив до рук журналістів. У документах згадується компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі – впливовим хуситським політиком. Хоча офіційно ця структура зареєстрована як туроператор і постачальник медичного обладнання, її діяльність включає організацію нелегального переправлення найманців до рф.

Один із завербованих найманців розповів, що разом із групою з близько 200 єменців був залучений до російської армії у вересні. Його заманили до рф обіцянками роботи у сфері безпеки та інженерії. Однак, через кілька тижнів, він змушений був ховатися в лісі в Україні разом із чотирма іншими єменцями, які теж втекли.

📌 У травні повідомлялося, що росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Особливий акцент зроблено на бійцях із Центральної Африки. Втім, у липні стало відомо, що рф може вивести частину найманців Африканського корпусу з Харківської області через значні втрати, яких зазнала пвк «вагнер» у Малі.

☝️ Нагадаємо, раніше зазначалось, що російські мобілізовані військовослужбовці та контрактники нижчих звань, які проходять службу в умовах мобілізації, воєнного стану чи під час воєнного часу, отримають можливість звільнення з російської окупаційної армії лише після досягнення 65 років. Таке рішення ухвалив Конституційний суд (кс) рф у відповідь на скаргу одного з контрактників