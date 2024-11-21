На росії суд не дозволив звільнятись російським окупантам з армії до 65 років

Російські мобілізовані військовослужбовці та контрактники нижчих звань, які проходять службу в умовах мобілізації, воєнного стану чи під час воєнного часу, отримають можливість звільнення з російської окупаційної армії лише після досягнення 65 років. Таке рішення ухвалив Конституційний суд (кс) рф у відповідь на скаргу одного з контрактників, повідомляє Telegram-канал “Військові адвокати”.

Контрактник намагався оскаржити закон рф

Заявник просив визнати неконституційною статтю федерального закону № 269 (ФЗ-269). За нею в окупантів передбачено граничний вік звільнення для вищих офіцерів у 70 років, а для решти військовослужбовців – у 65 років під час дії «часткової мобілізації».

У своїй скарзі контрактник зазначив, що ці обмеження порушують конституцію рф. Вони поширюються на військових, які уклали контракти ще до запровадження «часткової мобілізації» та прийняття нового законодавства ФЗ-269. До змін контрактники могли звільнятися з армії після досягнення 50 років.

Однак Конституційний суд не задовольнив скаргу, заявивши, що норми цього закону “не можуть розглядатися як дискримінаційні”.

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