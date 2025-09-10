Польща розглядає застосування статті 4 НАТО після атаки дронів

Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО після атаки російських дронів на її територію. Про це повідомив президент країни Кароль Навроцький після екстреної зустрічі Бюро національної безпеки, інформує Канцелярія президента Польщі у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «У цій дискусії також порушувалося питання про необхідність посилення протидронової оборони Польщі. Я отримав доповідь від генерала Кукули, який сказав, що протягом 48 годин польська армія матиме повний аналіз того, що сталося», – заявив Навроцький.

За словами президента, операцію в польському повітряному просторі завершено.

📢 «Я дізнався про всю ситуацію близько 3-ї години ночі. Я постійно перебуваю на зв’язку з Міністерством національної оборони, генералом Клішем та генералом Кукулою. Після проведення аналізу я вирішив відвідати Оперативний командний центр Збройних сил, де генерал Кліш надав мені вичерпну інформацію. Я також зустрівся там з прем’єр-міністром Дональдом Туском і вирішив організувати спеціальну зустріч у Бюро національної безпеки (BBN) о 6:30 ранку», – цитує Навроцького Канцелярія.

☝️ Стаття 4 НАТО передбачає проведення взаємних консультацій. У випадку, якщо будь-яка з країн-членів вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки частина російських «шахедів» порушила повітряний простір Польщі. Ворожі безпілотники були знищені силами авіації та ППО. Прем’єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

👉 Також в ЗМІ було повідомлено, що в НАТО не вважають проникнення, яке цієї ночі здійснили російські дрони у повітряний простір Польщі, нападом на країну-члена Альянсу.