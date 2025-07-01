росія атакувала Україну 52 дронами: більшість – збито

У ніч із 30 червня на 1 липня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по території України. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для удару ворог застосував 52 ударні безпілотники типу «Shahed» і декілька імітаторів БпЛА інших модифікацій.

📢 «До відбиття атаки були залучені авіація, мобільні вогневі групи (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони України», — йдеться в офіційному зведенні.

За даними станом на 09:00, 47 ворожих дронів було успішно знешкоджено:

14 — знищено засобами вогневого ураження,

ще 33 — подавлені засобами РЕБ або втрачено локаційно.

☝️ Унаслідок атаки зафіксовано три влучання, а в одній із локацій зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські військові атакували дронами фермерські господарства в Дніпропетровській області, а також здійснили чотири удари по Запоріжжю та навколишньому району.