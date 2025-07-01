Вівторок, 1 Липня, 2025
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Атака по Запоріжжю: пошкоджене підприємство, понівечені будинки

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака по Запоріжжю: пошкоджене підприємство, понівечені будинки

Атака російської армії в ніч на 1 липня спричинила масштабні наслідки в Запорізькій області. Зокрема — займання, руйнування інфраструктури та травмування мирних жителів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

У Запоріжжі та Запорізькому районі зафіксовано чотири удари, внаслідок яких зайнялося одне з підприємств. Також пошкоджено кілька приватних будинків. За словами Федорова, на місці працюють рятувальники, а дані щодо можливих постраждалих уточнюються. Наразі відомо, що вдалося уникнути жертв у самому місті.

🚑 У Преображенській громаді поранено 49-річну жінку та 55-річного чоловіка. Обом надають необхідну медичну допомогу.

⚡ Окремо постраждала Степногірська громада, яка потрапила під обстріл з артилерії та FPV-дронів. Внаслідок атаки:

  • поранено двох працівників РЕМ (діагностовано контузію),
  • зруйновано високовольтну лінію електропередач,
  • громада залишилась без світла, інтернету та мобільного зв’язку.

Також відомо, що 56-річного чоловіка поранено внаслідок атаки по Пологівському району.

📌 Загалом протягом доби російські війська здійснили 403 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

▪️ Проведено 4 авіаудари по Гуляйполю, Новоандріївці та Верхній Терсі.
▪️ 271 безпілотник різних типів, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Новоолександрівку, Малокатеринівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
▪️ 6 ударів з РСЗВ зафіксовано по Камʼянському та Гуляйполю.
▪️ 122 артилерійських обстріли по низці прифронтових сіл та міст, зокрема: Камʼянське, Преображенка, Щербаки, Мала Токмачка, Чарівне.

📢 До адміністрації надійшло 23 повідомлення про пошкодження житла, авто та підприємств.

Нагадаємо, в ніч проти 27 червня дрони рф вже атакували Запоріжжя. Тоді також зафіксовано пожежі та пошкодження нежитлових споруд.

Також відомо, що в ніч на понеділок, 1 липня, тимчасово окупований Луганськ зазнав повітряної атаки безпілотників. У кількох районах міста сталися вибухи й спалахнули масштабні пожежі. У мережі поширюються відео з місця подій, де видно вогонь і густий дим.

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