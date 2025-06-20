росія атакувала Харків: півсотні авто понівечено, є постраждалі

Увечері в четвер, 19 червня, Харків зазнав чергової масштабної атаки з боку російських військ. Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, у Шевченківському районі міста зафіксовано вісім прильотів. На місцях вибухів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про п’ять ударів, надавши уточнення по двох із них.

📢 «Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому — маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини», — повідомив Терехов.

За його словами, на подвір’ї багатоквартирного будинку пошкоджено близько 50 автомобілів. Також зафіксовано троє постраждалих, серед яких дві дівчини 12 та 17 років. Один із травмованих отримав тілесні ушкодження, ще двоє людей мають гостру стресову реакцію.

☝️ Завдяки українським силам протиповітряної оборони (ППО) частину дронів вдалося знищити ще на підльоті до міста. Ворог застосовує нову тактику — ударні БпЛА підіймаються на максимальну висоту, а потім різко знижуються перед ураженням цілі, що ускладнює їхнє перехоплення.

📢 «Внаслідок влучань відбулося загоряння на 4 локаціях. Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м кв., 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.», – повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

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🔻 Арсенал, використаний окупантами для удару по Харківщині:

3 авіабомби КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

12 БпЛА типу «Герань-2»;

1 дрон-камікадзе «Ланцет»;

2 FPV-дрони.

🔻 У результаті обстрілів пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури:

✅ У місті Харків:

6 багатоповерхових будинків;

2 приватні будинки;

51 автомобіль;

Гараж;

господарчу споруду.

✅ У Харківському районі:

11 приватних будинків;

5 авто;

господарчу споруду;

ліцей;

газо- та електромережі (с. Високий);

3 склади;

вантажівку (с. Коротич).

✅ У Куп’янському районі:

приватний будинок (м. Куп’янськ).

✅ У Чугуївському районі:

легковий автомобіль (м. Вовчанськ).

🔥 Оперативна обстановка в регіоні:

🔸 Протягом минулої доби — 176 бойових зіткнень на різних напрямках.

🔸 На Південно-Слобожанському напрямку — 12 атак ворога в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

🔸 На Куп’янському напрямку — дві атаки, обидві відбиті Силами оборони поблизу Степової Новоселівки.

Нагадаємо, 7 червня один із попередніх обстрілів спричинив пожежу на одному з підприємств у Харкові. Вогонь вдалося повністю ліквідувати лише в четвер, 19 червня.

👉 Також раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них — дитина.