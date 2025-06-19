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росія атакувала Нікополь і Самарівський район: є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала Нікополь і Самарівський район: є жертви

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них — дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 18 червня.

📢 «Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п’ятеро людей», — зазначив Лисак.

За його словами, внаслідок атак пошкоджено приватний житловий будинок, зруйновано частину інфраструктури, згорів автомобіль.

У Самарівському районі після удару дрона виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Згодом Лисак уточнив, що серед постраждалих — 11-річний хлопчик, якого доставили до лікарні. Також госпіталізували ще трьох дорослих.

📢 «Один поранений, 59-річний чоловік, “важкий”. Решта ушпиталених — у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно», — повідомив очільник ОВА.

☝️ Пізніше з’явилась оновлена інформація від ОВА: 59-річний чоловік, якого раніше доставили у важкому стані, помер у лікарні.

📢 «Помер 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину. До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. З осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли», — йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на середу, 18 червня, російські війська здійснили ракетний удар по Святогірську, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Внаслідок атаки поранень зазнали п’ятеро мирних мешканців. Серед постраждалих — четверо жінок і один чоловік.

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