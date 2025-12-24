Середа, 24 Грудня, 2025
Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф

Денис Молотов
Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф
Фото ілюстративне: наслідки попередніх атак рф на критичну інфраструктуру.

На виробничих об’єктах «Укрнафти» призупинено роботу внаслідок комбінованої російської атаки у ніч на вівторок, 23 грудня. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз» України Сергій Корецький.

📢 «росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти», — зазначив Корецький.

Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф 01
Фото з повідомлення голови НАК «Нафтогаз» України, Facebook.

☝️ За його словами, постраждалих немає, однак зафіксовано руйнування, у зв’язку з чим роботу об’єктів призупинено, а на місцях тривають невідкладні відновлювальні роботи.

Корецький також наголосив, що фахівці Нафтогазу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка росія здійснила дев’яту з початку року масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Найбільших ушкоджень зазнали об’єкти енергетики у західних областях країни.

У МАГАТЕ повідомили, що Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність через пошкодження електропідстанцій, що додатково ускладнює стабільність української енергосистеми.

