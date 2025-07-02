Рютте закликав США не зменшувати підтримку України

США мають повне право захищати свої національні інтереси, але водночас не повинні забувати про стратегічну необхідність продовжувати підтримку України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News, яке вийшло в ефір у середу, 2 липня.

📢 «Я повністю розумію, що США хочуть ставити свої інтереси на перше місце. Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі вона не виживе без тієї підтримки, яку зараз отримує, зокрема без боєприпасів і систем ППО», — наголосив Рютте.

Він нагадав, що минулого тижня під час саміту НАТО у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США. Обговорення між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, за словами генсека, було «дуже гарним», особливо в контексті оборонної допомоги.

📢 «Так, я розумію: США мають турбуватись про власні запаси зброї. Але ми також повинні мати певну гнучкість», — підкреслив він.

Рютте зазначив, що європейські держави поступово нарощують як оборонні витрати, так і обсяги допомоги Україні, однак цього все одно недостатньо без участі Сполучених Штатів.

📢 «Ми не зможемо обійтися без практичної допомоги США. Це також у їхніх інтересах — не дати Україні програти війну. Безпечна Європа — це також і безпека для Сполучених Штатів. Усі ці речі тісно пов’язані між собою», — резюмував генеральний секретар НАТО.

🔻 Нагадаємо, напередодні одна з речниць Білого дому Анна Келлі підтвердила, що Пентагон тимчасово припинив постачання Україні деяких систем озброєння. Йдеться, зокрема, про протиповітряні ракети та високоточні боєприпаси, запаси яких у США значно зменшились.

Водночас в Офісі президента України зазначили, що офіційно постачання не припинялося, а Міністерство оборони вже запросило додаткові роз’яснення у Вашингтона.

☝️ У москві, навпаки, позитивно сприйняли інформацію про ймовірні затримки. Російські чиновники відкрито заявили, що «чим менше зброї матиме Україна, тим швидше закінчиться війна».