Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що нині немає ознак того, що російський диктатор володимир путін має намір нападати на Естонію. Але, ризик зростає у перспективі п’яти-семи років. Про це він заявив в інтерв’ю американському виданню The New York Times, оприлюдненому 5 липня.

Під час розмови журналістка нагадала Рютте про матеріал у журналі The New Yorker, який описував масштабні військові навчання в Естонії. Ці маневри проводилися з метою оцінити готовність естонської армії до можливого вторгнення з боку росії.

☝️ У згаданій публікації йшлося про відсутність в Естонії власних військово-повітряних і військово-морських сил. Ба більше, умовна армія супротивника, змодельована під час навчань, володіла значною перевагою в озброєнні, зокрема важкою бронетехнікою та далекобійною зброєю.

📢 «Ні. Описане в The New Yorker відповідає дійсності, але для нас це не стало сигналом тривоги, оскільки ми вже маємо всі необхідні плани на випадок нападу на Естонію – і росіяни це знають. Наша відповідь буде нищівною», – підкреслив генеральний секретар НАТО.

Рютте зауважив, що не може публічно озвучити конкретні деталі оборонних планів, оскільки переконаний: ці інтерв’ю переглядаються і в москві. Водночас він наголосив, що лише наявності планів недостатньо – необхідно забезпечити їхню реалізацію. Для цього слід мати як відповідну чисельність військових, так і сучасну техніку.

📢 «Нам потрібно не лише мати такі плани, а й реалізовувати їх через наявність особового складу та оснащення. Саме тому необхідно збільшувати оборонні витрати», – пояснив Рютте.

За словами глави Альянсу, путін не наважується атакувати Естонію зараз саме тому, що усвідомлює: у разі нападу відповість уся міць НАТО, включно зі Сполученими Штатами. Але ризик нападу у найближчому майбутньому, за відсутності належного стримування, залишається реальним.

📢 «Йдеться не про те, що естонці залишаться сам на сам. Буде задіяна вся міць НАТО, з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. путін це усвідомлює. Саме тому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це за п’ять чи сім років, якщо ми не здійснимо всіх необхідних додаткових інвестицій», – застеріг Рютте.

На запитання журналістки про впевненість у підтримці з боку США, враховуючи публічні заяви Дональда Трампа, які не містили чітких гарантій захисту Європи, Рютте відповів без вагань.

📢 «На всі сто відсотків. У мене немає жодного сумніву, і це було абсолютно зрозуміло під час фінальної пресконференції в Гаазі. Крім того, все, про що я говорив із новою адміністрацією США за останні пів року, не залишило жодного натяку на невпевненість: США повністю віддані НАТО та повністю підтримують п’яту статтю», – наголосив він.

☑️ До того ж стало відомо, що генерал ВПС США Алексус Гринкевич офіційно очолив Об’єднані збройні сили НАТО в Європі (SACEUR). Він замінив на посаді генерала армії США Крістофера Каволі.

👉 Також Марк Рютте попередив, що росія становить дедалі більшу загрозу не лише для Європи, а й для Сполучених Штатів.