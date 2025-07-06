росія розширює вплив і готується до нападу на Захід — НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що росія становить дедалі більшу загрозу не лише для Європи, а й безпосередньо для Сполучених Штатів. В інтерв’ю The New York Times, опублікованому 5 липня, він заявив, що стрімке переозброєння росії свідчить про її довгострокові геополітичні амбіції.

На росії поспіхом та з безпрецедентною швидкістю вже ведеться підготовка до нової війни. Тому, спроба захопити Європу може стати лише проміжним етапом на шляху до головної мети – нападу на США.

Марк Рютте вказав, що короткострокова безпека Штатів буде залежати від ситуації у трьох стратегічно важливих регіонах світу: Арктиці, Атлантичному океані та Європі. Він зазначив, що Арктика стає новою зоною впливу рф та Китаю.

📢 «США потрібна безпечна Європа, бо саме поруч знаходиться росія, і вона з неймовірною швидкістю переозброюється – не для того, щоб атакувати Норвегію, а щоб зрештою здійснити напад на США. Якщо Арктика, Атлантика і Європа не будуть безпечними, Сполучені Штати зіткнуться з надзвичайною проблемою», — наголосив Рютте.

Особливу увагу він приділив Атлантиці, яку назвав «нашим морем», а ситуація утворює серйозний геополітичний виклик.

📍 Рютте також акцентував на співпраці росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм у війні проти України. За його словами, рф нині виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж НАТО — за рік.

📢 «росія здійснює переозброєння з темпами, що не мають аналогів у новітній історії. Наразі вони виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО разом узяте – за рік. росіяни співпрацюють з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном у своїй неспровокованій війні агресії проти України», – резюмував Рютте.

☝️ Генсек НАТО підкреслив: якщо ці ключові регіони не будуть належно захищені, Сполучені Штати зіткнуться з прямою загрозою. Тоді, це точно вже не можна буде ігнорувати.

👉 Також нагадаємо, Рютте зазначив, що європейські держави поступово нарощують як оборонні витрати, так і обсяги допомоги Україні. Однак, цього все одно недостатньо без участі Сполучених Штатів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News.