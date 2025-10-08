Четвер, 9 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

рф вербує до 25 тисяч кубинців для війні проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
рф вербує до 25 тисяч кубинців для війні проти України

росія активно залучає кубинців у війну проти України, що свідчить про зростання її залежності від іноземної, поки що, живої сили та зміну динаміки бойових дій. Про це повідомив Forbes у вівторок, 7 жовтня.

За даними видання, кремль намагається компенсувати значні втрати у живій силі за рахунок іноземних найманців із різних проблемних країн. Українська розвідка оцінює, що до 25 тисяч громадян Куби можуть брати участь у війні на боці росії — це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті.

📢 «Для російської влади використання іноземців вигідне: смерть найманців не викликає суспільного невдоволення і зменшує потребу у виплатах компенсацій родинам», — пояснюють у спецслужбах України.

Аналітики відзначають, що ключовими чинниками вербування кубинців стали обман та фінансова мотивація. Так, російські посередники приваблюють людей обіцянками зарплат у 2 тисячі доларів на місяць, що суттєво перевищує середній дохід на Кубі. Частина охочих підписує контракти добровільно, інші ж заявляють, що стали жертвами шахрайства — замість обіцяної будівельної роботи їх відправили на передову воювати.

Попри офіційне заперечення кубинської влади, експерти вважають, що без її мовчазної згоди такі масові рекрутингові кампанії були б неможливими.

Фахівці наголошують, що залучення іноземних бійців дозволяє москві зменшити власні втрати та підтримувати відносну стабільність у російському суспільстві. Водночас самі кубинці отримують бойовий досвід та навички використання сучасних технологій, зокрема дронів і систем спостереження.

Експерти застерігають, що участь кубинських військових у війні створює нові глобальні ризики, адже після повернення на батьківщину вони можуть поширювати бойовий досвід, отриманий у російських підрозділах. Це становить потенційну загрозу безпеці в інших регіонах світу.

Раніше повідомлялося, що українські бійці 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який воював на боці росії.

☝️ Нагадаємо, на Вовчанському напрямку українські військові затримали кенійця, який також воював у складі російських сил.

👉 Також повідомлялось, що у тимчасово окупованій Феодосії в Криму не вщухає потужна пожежа. Вогонь охопив нафтоналивний термінал у місцевому порту після влучного удару безпілотників у ніч проти 6 жовтня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Microsoft блокує способи встановлення Windows 11 без інтернету та акаунта

ТЕХНОЛОГІЇ

Рубіжанська громада спрямувала понад 7 мільйонів гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Луганська область бере участь у створенні державної політики реінтеграції ТОТ

ЛУГАНЩИНА

159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

ПОДІЇ

“Мадяр” оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

ПОДІЇ

У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру

ВАЖЛИВО

Уряд України приховає дані про виробників зброї

ВЛАДА

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені

ВАЖЛИВО

рф передислоковує війська із Сумщини на Донеччину

ВІЙНА

Очільницю «виборчої комісії лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

КРИМІНАЛ

росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

ВАЖЛИВО

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

ПОДІЇ

росіяни шукають способи завдати більше шкоди – Зеленський

ВАЖЛИВО

Маск оголосив про створення нової платформи знань Grokipedia

ТЕХНОЛОГІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"