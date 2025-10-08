рф вербує до 25 тисяч кубинців для війні проти України

росія активно залучає кубинців у війну проти України, що свідчить про зростання її залежності від іноземної, поки що, живої сили та зміну динаміки бойових дій. Про це повідомив Forbes у вівторок, 7 жовтня.

За даними видання, кремль намагається компенсувати значні втрати у живій силі за рахунок іноземних найманців із різних проблемних країн. Українська розвідка оцінює, що до 25 тисяч громадян Куби можуть брати участь у війні на боці росії — це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті.

📢 «Для російської влади використання іноземців вигідне: смерть найманців не викликає суспільного невдоволення і зменшує потребу у виплатах компенсацій родинам», — пояснюють у спецслужбах України.

Аналітики відзначають, що ключовими чинниками вербування кубинців стали обман та фінансова мотивація. Так, російські посередники приваблюють людей обіцянками зарплат у 2 тисячі доларів на місяць, що суттєво перевищує середній дохід на Кубі. Частина охочих підписує контракти добровільно, інші ж заявляють, що стали жертвами шахрайства — замість обіцяної будівельної роботи їх відправили на передову воювати.

Попри офіційне заперечення кубинської влади, експерти вважають, що без її мовчазної згоди такі масові рекрутингові кампанії були б неможливими.

Фахівці наголошують, що залучення іноземних бійців дозволяє москві зменшити власні втрати та підтримувати відносну стабільність у російському суспільстві. Водночас самі кубинці отримують бойовий досвід та навички використання сучасних технологій, зокрема дронів і систем спостереження.

Експерти застерігають, що участь кубинських військових у війні створює нові глобальні ризики, адже після повернення на батьківщину вони можуть поширювати бойовий досвід, отриманий у російських підрозділах. Це становить потенційну загрозу безпеці в інших регіонах світу.

