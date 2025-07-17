Четвер, 17 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф атакувала рятувальників у Нікополі: п’ятеро поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала рятувальників у Нікополі: п’ятеро поранених

Окупаційні російські війська завдали повторного удару по Нікополю під час роботи рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки попереднього обстрілу. Постраждали три рятувальники та двоє цивільних людей. Про це ввечері 16 липня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

📢 «Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник. Три співробітники ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних — чоловік і жінка. У ДСНС зазначили, що пожежу вдалося ліквідувати.

☝️ Подвійний удар (double tap strike), коли противник навмисне обстрілює рятувальників чи медиків після першої атаки, розцінюється як воєнний злочин. Згідно з нормами Женевських конвенцій 1949 року, напади на цивільних, поранених або тих, хто не бере участі у бойових діях, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

📌 Цього ж дня зранку окупанти обстріляли Нікополь артилерією. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

📌 Нагадаємо, минулого тижня ДСНС України повідомляла про аналогічні атаки у Харкові та Херсоні, де дрони рф цілеспрямовано вражали надзвичайників під час ліквідації наслідків попередніх ударів.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Дніпро: зруйновані підприємства, 1 загиблий

ВІЙНА

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

ВАЖЛИВО

Джонсон і Трамп не зійшлися у питанні списків Епштейна

ПОЛІТИКА

Ранкова атака на Харків: пошкоджено медичні заклади

ВАЖЛИВО

Планують виплати компенсацій за житло на ТОТ, але не всім

ВЛАДА

Нові санкції проти росії: США можуть вдарити по нафтоторгівлі

ПОЛІТИКА

Зброя США для України буде повністю оплачена НАТО

ВАЖЛИВО

Німеччина не підтримає рекордний проєкт бюджету ЄС

ЕКОНОМІКА

Комітет Сенату США схвалив фінансування безпеки України

ВАЖЛИВО

Український гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство

СПОРТ
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"