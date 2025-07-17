рф атакувала рятувальників у Нікополі: п’ятеро поранених

Окупаційні російські війська завдали повторного удару по Нікополю під час роботи рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки попереднього обстрілу. Постраждали три рятувальники та двоє цивільних людей. Про це ввечері 16 липня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

📢 «Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник. Три співробітники ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних — чоловік і жінка. У ДСНС зазначили, що пожежу вдалося ліквідувати.

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☝️ Подвійний удар (double tap strike), коли противник навмисне обстрілює рятувальників чи медиків після першої атаки, розцінюється як воєнний злочин. Згідно з нормами Женевських конвенцій 1949 року, напади на цивільних, поранених або тих, хто не бере участі у бойових діях, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

📌 Цього ж дня зранку окупанти обстріляли Нікополь артилерією. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

📌 Нагадаємо, минулого тижня ДСНС України повідомляла про аналогічні атаки у Харкові та Херсоні, де дрони рф цілеспрямовано вражали надзвичайників під час ліквідації наслідків попередніх ударів.