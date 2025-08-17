рф атакувала ракетами та дронами: ППО знищила більшість цілей

У ніч проти неділі, 17 серпня, російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, противник використав балістичну ракету «Іскандер-М» та 60 ударних безпілотників типу «Shahed» разом із дронами-імітаторами різних типів. Атака здійснювалася з кількох напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово.

Попередня інформація свідчить, що сили протиповітряної оборони змогли збити або подавити 40 ворожих дронів — переважно на півночі та сході України. Решта 20 безпілотників разом із ракетою досягли цілей у прифронтових районах.

Зокрема, влучання зафіксовані у 12 локаціях на території Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. Там атак було завдано по інфраструктурі та промислових об’єктах, а також у житлових районах.

Відбиття повітряного нападу забезпечували підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи протиповітряної оборони, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали повторних ударів дронами по рятувальниках у Харкові та Херсоні, коли ті ліквідовували наслідки попередніх обстрілів.

☝️ Також стало відомо, що окупаційна російська армія продовжує перекидати війська та техніку у бік Запоріжжя, демонструючи готовність до подальшої ескалації.