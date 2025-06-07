рф атакувала Одещину: пошкоджено храм і цивільну інфраструктуру

У ніч на 7 червня російські війська завдали удару дронами по Одеській області. Як повідомив Офіс генерального прокурора, внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та інші об’єкти цивільної інфраструктури в селищі Овідіополь.

☝️Наразі триває встановлення повного переліку пошкоджень. Прокурори у взаємодії з правоохоронцями документують наслідки обстрілу для подальшої правової кваліфікації.

🔎 За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів, пов’язаних із порушенням законів і звичаїв війни.

☝️Нагадаємо:

💥У ніч на 7 червня рф здійснила масований повітряний удар по Україні, застосувавши 215 засобів ураження. Протиповітряна оборона знищила 174 цілі, зокрема 87 дронів типу «Shahed»;

💥У Херсоні внаслідок артобстрілу загинуло подружжя, ще двоє людей дістали поранення. За даними ДСНС, снаряди влучили в одну з багатоповерхівок міста, частково зруйнувавши квартиру;

💥У Харкові в результаті російської атаки загинули троє цивільних, ще 22 людини постраждали. Серед постраждалих — 1,5-місячна дитина. Медики надають необхідну допомогу;

💥Також повідомлялось про удари по Дніпру та Павлограду за допомогою дронів-камікадзе та ракет. Під час атаки українська ППО збила 27 БпЛА та 6 ракет, але, попри це, є пошкодження й постраждалі. У Дніпрі постраждали дві жінки — 45 і 88 років. Одну з них госпіталізовано, інша лікується амбулаторно.

Зазначається, що рф продовжує системно атакувати українську цивільну інфраструктуру, в тому числі релігійні об’єкти, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.