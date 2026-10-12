У Харкові вже 22 постраждалих після ударів дронів: у багатоповерхівці зруйновані три поверхи

У Харкові кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки 12 жовтня зросла до 22 людей, серед яких двоє дітей. Ударні безпілотники влучили в житлову забудову Київського району. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватне житло, спортивний комплекс і цивільне підприємство. Оновлені дані оприлюднила Харківська обласна військова адміністрація. За словами її очільника Олега Синєгубова, постраждалим надали необхідну медичну допомогу. На момент повідомлення ніхто з них не перебував у лікарні.

П’ять ударів по Київському району

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, протягом ранку російські війська завдали п’ятьох ударів по п’яти локаціях у Київському районі. Попередньо, для атаки застосували безпілотники типу «Герань-2». Про наслідки обстрілу мер розповів у повідомленні Харківської міської ради.

Одне з влучань припало безпосередньо на житлову дев’ятиповерхівку. Спочатку міська влада уточнювала, чи вибух стався поряд із будівлею, однак згодом підтвердила прямий удар. В одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. У будинку спалахнула пожежа, на місці розпочали пошуково-рятувальні роботи.

За повідомленням ДСНС, інші влучання зафіксували на територіях цивільного підприємства, спортивного комплексу, приватного домоволодіння та житлової дванадцятиповерхівки. Обласна влада також повідомила про пошкодження паркану та скління вікон приватного будинку.

Як розповів Терехов у коментарі Суспільному, атака розпочалася приблизно о 08:35 і тривала близько години. Після перших вибухів надходили повідомлення про нові удари та пошкодження житлових будинків.

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Серед постраждалих — двоє дітей

Упродовж ранку кількість людей, які потребували допомоги, уточнювали. Спочатку повідомляли про п’ятьох постраждалих, згодом — про 12, 19 та, за останнім оновленням ОВА, про 22.

У попередньому повідомленні, коли йшлося про 19 постраждалих, Олег Синєгубов уточнював: четверо людей зазнали поранень, решта — гострої реакції на стрес. Серед них були 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Усім надали допомогу на місці. Цей розподіл стосувався саме попередньої кількості постраждалих; в оновленні про 22 людей нового співвідношення поранень і стресових реакцій не навели.

Окремо ДСНС повідомила про роботу психологів у житлових кварталах, які зазнали ударів. Вони надавали екстрену підтримку людям у стані сильного шоку, допомагали впоратися з емоційним напруженням і гострими реакціями на пережите.

Психологічну допомогу отримали 35 людей, серед яких четверо дітей. Особливу увагу психологи приділяли дітям, які пережили страх і тривогу через обстріли.

Пожежі ліквідували, рятувальні роботи тривають

За оновленням ДСНС, вогнеборці ліквідували всі осередки пожеж, спричинені російською атакою. Водночас аварійно-рятувальні роботи на пошкоджених об’єктах продовжувалися.

До ліквідації наслідків залучили оперативно-рятувальні підрозділи, саперів і психологів ДСНС. Разом із ними працювали поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби Харкова. Правоохоронці фіксували руйнування, а бригади медиків чергували на місцях влучань.

Комунальники почали закривати вибиті вікна й інші отвори, обстежувати пошкоджені будівлі. Мешканцям також надавали консультації щодо оформлення допомоги за програмою «єВідновлення».

За словами голови адміністрації Київського району Неллі Казанжиєвої, які наводить Суспільне, у 17 будинках було вибито 141 вікно. Частина житла вже зазнавала російських ударів у 2022 році та протягом цього року. Після відновлення люди повернулися до своїх осель, які тепер знову пошкоджені.

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Прокуратура розслідує воєнний злочин

Харківська обласна прокуратура повідомила про початок досудових розслідувань за фактами вчинення воєнного злочину — за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. За попередніми даними слідства, російські військові атакували район безпілотниками типу «Герань-2».

Уночі під ударом також опинився Ізюм. За зведенням Харківської ОВА, там гострої реакції на стрес зазнала 67-річна жінка. Пошкоджені 15 приватних будинків та одна багатоповерхівка — загалом 16 житлових будівель.

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❗Олег Синєгубов закликав мешканців Харківщини не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях. Очільник області наголосив: кожен сигнал означає реальну небезпеку, адже в повітряному просторі можуть перебувати ударні дрони, ракети або керовані авіабомби.

👉 Також нагадаємо, що упродовж 8 жовтня російські атаки на Київ забрали життя чотирьох людей. Ще 19 мешканців постраждали.