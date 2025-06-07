росія атакувала Дніпро й Павлоград: є постраждалі та пошкодження

Потужні вибухи у Дніпрі та Павлограді пролунали вночі під час масованої повітряної атаки російських військ. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, область зазнала комбінованого удару — противник застосував ударні дрони та ракети.

📢 «Гучно було у Дніпрі та Павлограді. Про наслідки — згодом. Повітряна тривога триває. Прошу не нехтувати правилами безпеки», — попередив Лисак у нічному зверненні.

🔺 За даними Повітряних сил, о 03:51 було зафіксовано ризик авіаційних ударів у прифронтових областях. Згодом повідомили про рух ракет у напрямку Дніпра та Павлограда, а пізніше підтвердили чергові вибухи у цих містах.

📢 «Дніпро та Павлоград. Знов гучно. Укриття ще не залишаємо. Загроза триває», — наголосив очільник ОВА.

Моніторингові ресурси зафіксували також п’ять ворожих дронів, що прямували до Дніпра.

💥 Внаслідок атаки українська ППО збила 27 БпЛА та 6 ракет, але, попри це, є пошкодження й постраждалі.

▪️ У Дніпрі постраждали дві жінки — 45 і 88 років. Одну з них госпіталізовано, інша лікується амбулаторно.

▪️ Пошкоджені інфраструктура, навчальні заклади та десятки гаражів. Загорілася одна автівка, ще три розбиті. У багатоповерхівках — вибиті вікна, вікна потрощені в понад десятьох будинках. Руйнування зафіксовано також у двох школах і дитсадках.

▪️ У Павлограді — значні пошкодження 27 багатоповерхівок, підприємства, спорткомплексу та гімназії. Горіли авто, дев’ять машин знищено. Люди, на щастя, не постраждали.

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Зранку обстріли поновилися: росіяни атакували Нікопольщину, зокрема Марганецьку громаду, застосовуючи fpv-дрони та артилерію.

▪️ У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, але обійшлося без жертв.

Усі екстрені служби вже працюють на місцях. Поруч — волонтери та благодійники, які допомагають людям закрити пошкоджене майно.

📢 «Як би не було складно, разом все полагодимо. Нагадую власникам пошкодженого майна і про державну програму єВідновлення. Долучитися до неї можна через ‘Дію’», — підкреслив Сергій Лисак.

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☝️ Також раніше повідомлялось, що У Києві через пошкодження інфраструктури метрополітену внаслідок нічного ракетного обстрілу 6 червня тимчасово запускався дублюючий автобусний маршрут.