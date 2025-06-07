Масована атака на Харків: троє загиблих, десятки поранених

У ніч на 7 червня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши дрони, ракети, авіабомби та інші засоби ураження. Унаслідок ворожих ударів загинуло щонайменше троє цивільних людей, ще 22 людини дістали поранення, серед них — немовля та підліток. Про це повідомили очільники міста та області. Також фото та відео надала пресслужба ДСНС України.

📢 «Внаслідок влучання по приватному будинку в Київському районі одна людина загинула, ще одна зазнала поранення», — поінформував мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він уточнив, що в Київському районі загинула ще одна людина, а в Основ’янському — ще одна жертва. Тож загальна кількість вбитих росіянами цивільних українців зросла до трьох.

📢 «Ще один загиблий в Основ’янському районі Харкова. Таким чином, російська армія вбила трьох мирних харків’ян», — зазначив Терехов.

Серед постраждалих — діти

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є півторамісячний хлопчик та 14-річна дівчинка. Наймолодший з них отримав поранення внаслідок удару БпЛА по Основ’янському району.

📢 «Серед постраждалих — 1,5-місячна дитина. Медики надають необхідну допомогу», — повідомив Синєгубов. Унаслідок атаки в місті поранено 21 людину, ще один постраждалий — у Куп’янську. Відомо, що це 64-річний чоловік.

☝️ Масштаби руйнувань

Російські окупанти здійснили комбіновану атаку, використовуючи:

3 ракети; 5 керованих авіабомб (КАБ); 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ); 48 БпЛА, серед яких 56 типу «Шахед», 2 «Молнія», 1 FPV-дрон; 16 некерованих авіаційних ракет; 1 ракета Х-35 та ще 2 ракети, тип яких встановлюється.



Пошкоджено цивільну інфраструктуру:

🏚 У Харкові:

2 багатоповерхівки; 2 приватні будинки; 2 підприємства; адміністративна будівля; дитяча музична школа; 2 автомобілі.



🏠 У Куп’янському районі — приватний будинок.

🚜 У Харківському — корівник.

🚗 В Ізюмському — господарча споруда та автомобіль.

🏡 У Чугуївському — ще один приватний будинок.

📢 «У Харкові ворог влучив у житлову 9-поверхівку. Виникла пожежа на верхніх поверхах, також загорілися два автомобілі», — повідомили в ДСНС.

Площа займання перевищила 600 м². З-під завалів було врятовано 26-річну жінку. До гасіння та рятувальних робіт залучено 110 фахівців ДСНС та 20 одиниць техніки.

📢 «На місцях ударів працюють рятувальники, піротехніки, психологи та кінологи. Розгорнуто мобільний пункт допомоги», — додали у службі надзвичайних ситуацій.

🔻 Обстановка на фронті

За даними військових, протягом доби на Харківщині зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Зокрема:

поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів і Кутьківки — 5 боїв ; в районах Загризового та Степової Новоселівки на Куп’янському напрямку — 4 штурми .



📊 Втрати цивільного населення Харкова внаслідок чергової російської атаки:

Загинули: 3 людини; Постраждали: 22 (з них 2 — діти).



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Україна закликає міжнародну спільноту дати оцінку черговому акту терору проти мирного населення з боку російських загарбників.

☝️ Також нагадаємо, що потужні вибухи у Дніпрі та Павлограді пролунали вночі під час масованої повітряної атаки російських військ. Область зазнала комбінованого удару — противник застосував ударні дрони та ракети.