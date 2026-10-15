У Херсоні двоє загиблих унаслідок російського обстрілу 15 жовтня

Двоє чоловіків загинули через російський удар по Корабельному району Херсона. Про це 15 жовтня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Його заяву оприлюднила обласна військова адміністрація.

Одному із загиблих було 67 років. Особу другого чоловіка встановлюють відповідні служби.

📢 «Внаслідок ворожого удару двоє чоловіків дістали травми, несумісні з життям. Одному із загиблих було 67 років. Особу другого – наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним і близьким», – написав він.

Наслідки обстрілів Херсонщини за попередню добу

Окремо Херсонська ОВА опублікувала оперативне зведення за період із 06:00 14 жовтня до 06:00 15 жовтня. За цими даними, через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Протягом цього періоду російські війська застосовували авіацію, безпілотники та артилерію. Під ударами перебували Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар’ївка, Вітрове, Зарічне, Інгулець, Микільське, Понятівка, Чайчине, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Берислав, Качкарівка, Новокаїри, Нововоронцовка, Золота Балка, Михайлівка та Бургунка.

Обстрілів зазнали критична й соціальна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки й газопровід.

14 жовтня зі звільнених громад області евакуювали дев’ятьох людей.

☎️ Для консультацій щодо виїзду до безпечніших місць ОВА вказує телефони обласного контакт-центру:

0800 101 102 та 0800 330 951.

Загиблі в інших регіонах

Уранці 15 жовтня російські війська також атакували Дніпропетровщину. У Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. Ці дані підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кропивницькому внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Масований обстріл міста розпочався ввечері 14 жовтня, повідомлення про його наслідки надходили вночі та вранці 15 жовтня.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 222 бойові зіткнення. Українські військові ліквідували на Покровському напрямку 68 окупантів, ще 14 – поранили.