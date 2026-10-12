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У Павлограді через російську атаку тяжко поранений чоловік, на парковці загорілися автомобілі

Денис Молотов
Денис Молотов
У Павлограді через російську атаку тяжко поранений чоловік, на парковці загорілися автомобілі
Фото: наслідки російської атаки на Дніпропетровщину / Дніпропетровська ОВА / 12.10.2026

У понеділок, 12 жовтня, російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Поранення отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, стан постраждалого лікарі оцінюють як важкий. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

📢 «50-річний чоловік поранений через атаку росіян на Павлоград. Він зараз у лікарні. Його стан важкий», — зазначив очільник області. Медики продовжують надавати потерпілому необхідну допомогу.

Наслідки удару по Павлограду

Унаслідок атаки на парковці зайнялися автомобілі. Кількість пошкоджених автівок у цих повідомленнях не зазначена.

За свідченням кореспондентів Суспільного, вибухи в місті пролунали близько 14:00. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Павлограда. Водночас у повідомленнях ОВА про наслідки атаки тип застосованого озброєння не уточнювався.

Раніше цього дня російські війська також завдали трьох ударів із РСЗВ «Смерч» по приватному сектору Слов’янська. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, поранення отримала 77-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджені та зруйновані щонайменше 44 приватні будинки, також постраждали автомобілі.

👉 Також нагадаємо, що у Харкові кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки 12 жовтня зросла до 22 людей, серед яких двоє дітей. Ударні безпілотники влучили в житлову забудову Київського району. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватне житло, спортивний комплекс і цивільне підприємство.

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