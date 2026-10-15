Британія надає Україні додаткові Storm Shadow – ЗМІ

Велика Британія поповнює українські запаси далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб допомогти протидіяти російським атакам на цивільну інфраструктуру напередодні зими. Про це 15 жовтня повідомило Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників. Британський уряд відмовився коментувати інформацію про постачання.

За даними агентства, питання додаткових ракет обговорювали прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і шостий президент України В.О. Зеленський під час зустрічі в Лондоні 14 жовтня.

Що повідомляють джерела про Storm Shadow

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що британська сторона вважає оборонним заходом використання Україною далекобійної зброї проти російських об’єктів, залучених до атак на цивільне населення та інфраструктуру.

За їхньою оцінкою, останніми тижнями росія наростила виробництво реактивних безпілотників для посилення ударів по Україні. Тому Київ повинен мати можливості протидіяти цим атакам.

Джерела також розповіли, що Лондон не вважає за потрібне вимагати від України припинення ударів по російській території, доки москва продовжує атакувати Україну.

Кількість ракет у додатковій партії не оприлюднена. Британська влада також не розкриває загального обсягу переданих Україні Storm Shadow та не оголошує регулярно про кожне постачання.

Що офіційно підтвердили після переговорів

В офіційному повідомленні британського уряду зазначено, що Зеленський і Бернем обговорили далекобійні ракети та прискорення оборонної підтримки України перед зимою. Водночас конкретного оголошення про нову партію Storm Shadow у ньому немає.

Окремо британський прем’єр представив пакет легких багатоцільових ракет Lightweight Multirole Missiles. Питання посилення допомоги обговорювали, зокрема, у відповідь на російські атаки реактивними дронами.

За інформацією Офісу президента України, Бернем оголосив про прискорення постачання британських засобів протиповітряної оборони. Зеленський подякував за рішення посилити захист українського неба.

Під час зустрічі британський прем’єр також підтвердив продовження підтримки України та доручив міністрам опрацювати додаткові можливості допомоги. Лідери обговорили фінансову й оборонну підтримку, співпрацю між країнами та реагування на російські удари.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня Військово-морські сили Збройних сил України завдали удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області рф. За повідомленням військових, унаслідок атаки уражено шість російських бомбардувальників Су-34М.