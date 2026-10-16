рф вдарила «бандеролями» по Бахмачу: руйнування та постраждалі

Уранці п’ятниці, 16 жовтня, російські війська атакували Бахмач на Чернігівщині «бандеролями». У місті зафіксували два влучання — у житловому секторі та в офісну будівлю. За попередньою інформацією, четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні зранку ворог вдарив “бандеролями” по Бахмачу. Два влучання – у житловому секторі і по офісній будівлі. Багато руйнувань у місті. Всі служби працюють там. Попередньо, четверо людей звернулися по медичну допомогу», — написав він.

На місцях ударів працюють відповідні служби. У повідомленні очільника ОВА немає уточнень щодо характеру травм, стану постраждалих або їхньої госпіталізації. Масштаби пошкоджень і наслідки обстрілу встановлюють.

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ℹ️ Що відомо про «Бандероль» та інші удари по області

За класифікацією Головного управління розвідки Міноборони України, S8000 «Бандероль» — крилата ракета. На порталі ГУР War&Sanctions зазначено, що її дальність польоту становить 500 кілометрів, а максимальна швидкість — 620–650 кілометрів на годину. Серед носіїв вказаний безпілотник «Орион».

📌 Чаус також повідомив про обстріли Новгород-Сіверської громади напередодні, 15 жовтня. російські війська двічі атакували дронами типу «молнія» одне із сіл громади. Унаслідок вибухів господарська будівля була повністю знищена.

📌 Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня росія завдала ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці у Прилуках Чернігівської області. За уточненими даними Національної поліції, загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Поранення отримали 54 людини, зокрема семеро дітей.