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Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі

У ніч на 7 червня росія здійснила одну з найбільш інтенсивних повітряних атак по території України, застосувавши 215 засобів ураження. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) знищила 174 з них, зокрема 87 ударних дронів типу «Shahed», шість керованих ракет Х-59/69 та одну крилату ракету «Іскандер-К».

☝️Атака розпочалася о 22:00 п’ятниці, 6 червня, і охопила низку напрямків: зокрема з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Чауди в Криму ворог випустив 206 ударних БпЛА та безпілотників-імітацій.

Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі💥 Окрім того, з території Воронезької області рф запустила дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, а також:

  • шість керованих авіаракет Х-59/69 — з повітряного простору окупованої частини Запорізької області;
  • одну крилату ракету «Іскандер-К» — з Ростовської області.
Повітряний напад відбивали:
      • авіація Повітряних сил;
      • зенітні ракетні війська;
      • мобільні вогневі групи (МВГ);
      • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотні системи.
📌 Станом на 9:00 ранку суботи, 7 червня, було знешкоджено:
      • 87 ударних дронів (знищено вогневими засобами);
      • 80 БПЛА – локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
      • 6 авіаційних ракет Х-59/69;
      • 1 крилата ракета Іскандер-К.

Зафіксовано влучання в 10 локаціях, ще в 7 випадках уламки збитих засобів впали на території населених пунктів.

⚠️ Нагадаємо:

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