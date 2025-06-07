Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі

У ніч на 7 червня росія здійснила одну з найбільш інтенсивних повітряних атак по території України, застосувавши 215 засобів ураження. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) знищила 174 з них, зокрема 87 ударних дронів типу «Shahed», шість керованих ракет Х-59/69 та одну крилату ракету «Іскандер-К».
☝️Атака розпочалася о 22:00 п’ятниці, 6 червня, і охопила низку напрямків: зокрема з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Чауди в Криму ворог випустив 206 ударних БпЛА та безпілотників-імітацій.
💥 Окрім того, з території Воронезької області рф запустила дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, а також:
- шість керованих авіаракет Х-59/69 — з повітряного простору окупованої частини Запорізької області;
- одну крилату ракету «Іскандер-К» — з Ростовської області.
Повітряний напад відбивали:
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- авіація Повітряних сил;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи (МВГ);
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотні системи.
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📌 Станом на 9:00 ранку суботи, 7 червня, було знешкоджено:
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- 87 ударних дронів (знищено вогневими засобами);
- 80 БПЛА – локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
- 6 авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 крилата ракета Іскандер-К.
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Зафіксовано влучання в 10 локаціях, ще в 7 випадках уламки збитих засобів впали на території населених пунктів.
⚠️ Нагадаємо:
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- Вночі 7 червня війська рф обстріляли Херсон — загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранення;
- У Харкові внаслідок обстрілу загинуло троє людей, 22 — постраждали;
- Також зафіксовано ракетно-дронову атаку по Дніпру та Павлограду.