Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі

У ніч на 7 червня росія здійснила одну з найбільш інтенсивних повітряних атак по території України, застосувавши 215 засобів ураження. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) знищила 174 з них, зокрема 87 ударних дронів типу «Shahed», шість керованих ракет Х-59/69 та одну крилату ракету «Іскандер-К».

☝️Атака розпочалася о 22:00 п’ятниці, 6 червня, і охопила низку напрямків: зокрема з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Чауди в Криму ворог випустив 206 ударних БпЛА та безпілотників-імітацій.

💥 Окрім того, з території Воронезької області рф запустила дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, а також:

шість керованих авіаракет Х-59/69 — з повітряного простору окупованої частини Запорізької області;

одну крилату ракету «Іскандер-К» — з Ростовської області.

Повітряний напад відбивали:

авіація Повітряних сил; зенітні ракетні війська; мобільні вогневі групи (МВГ); підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотні системи.



📌 Станом на 9:00 ранку суботи, 7 червня, було знешкоджено:

87 ударних дронів (знищено вогневими засобами); 80 БПЛА – локаційно втрачені або подавлені РЕБ; 6 авіаційних ракет Х-59/69 ; 1 крилата ракета Іскандер-К .



Зафіксовано влучання в 10 локаціях, ще в 7 випадках уламки збитих засобів впали на території населених пунктів.

⚠️ Нагадаємо: