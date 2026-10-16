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Наказ обмежити Starshield для України надійшов із Білого дому — Reuters

Денис Молотов
Денис Молотов
Наказ обмежити Starshield для України надійшов із Білого дому — Reuters
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.10.2026

Вказівку обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв’язку та керування безпілотниками, передали Пентагону з Білого дому. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців та одного західного чиновника, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, керівництво Міністерства оборони США отримало повідомлення про необхідність обмежити надання послуг Starshield українським військовим. Джерела говорили на умовах анонімності. Вони не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив рішення та хто відповідав за виконання наказу.

Обмеження запровадили на тлі вимог президента США Дональда Трампа до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Американський президент пов’язував ці атаки зі зростанням цін на пальне. Водночас Reuters не встановило, хто персонально санкціонував зміну умов роботи супутникового зв’язку.

Що відповіли у Вашингтоні

На запит Reuters щодо наказу обмежити Starshield неназваний американський високопосадовець заперечив, що відповідне доручення давав Трамп.

📢 «Президент ніколи не робив подібного запиту», — заявив він.

Білий дім не відповів на окреме запитання агентства, чи могла така вказівка надійти від інших представників адміністрації.

Після появи обмежень українські високопосадовці у вівторок і середу, 13–14 жовтня, зверталися до Білого дому, Державного департаменту та Пентагону. За словами одного з українських чиновників, у Вашингтоні їм повідомили, що рішення надійшло саме з Білого дому.

Раніше Axios повідомляло, що представники адміністрації заперечували причетність до обмежень Starlink, посилалися на відсутність контролю над SpaceX і планували звернутися до компанії по пояснення.

Як обмеження вплинули на українські безпілотники

За повідомленнями українських посадовців, наведеними Reuters, термінали переставали працювати на об’єктах, що рухалися з високою швидкістю. Це ускладнило керування безпілотниками, виконання ударних завдань проти російських окупаційних військ і логістики на окупованих територіях, а також застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних «шахедів».

15 жовтня джерело в Міністерстві оборони України повідомило Укрінформу, що робота Starshield у русі відновилася. Це фіксували у звітах підрозділів. Водночас відомство продовжувало спілкування з партнерами для з’ясування причин та обставин обмежень.

Співрозмовник Reuters в українському оборонному відомстві того дня уточнив, що термінали працювали під час руху зі швидкістю до 160 км/год. Йдеться про швидкість переміщення обладнання, а не швидкість передавання даних. Це повідомлення не підтверджує скасування всіх обмежень.

Глава SpaceX Ілон Маск раніше заявив у соцмережі X (колишній Twitter), що системи Starshield належать уряду США та контролюються ним. За його словами, обмеження швидкості або використання визначають американські військові, а остаточне рішення належить президенту США.

На сайті SpaceX Starshield описаний як напрям, що використовує технології Starlink для потреб національної безпеки та забезпечення урядового зв’язку. SpaceX, Пентагон і посольство України у Вашингтоні не надали Reuters коментарів на момент публікації матеріалу.

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