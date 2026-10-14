Луганська ОДА готує меморандум з Асоціацією прифронтових лікарень

Луганська обласна державна адміністрація опрацьовує партнерство з громадською спілкою «Асоціація прифронтових лікарень». Наразі триває підготовка документів для укладення меморандуму та перемовини із сімома закладами охорони здоров’я області.

У презентації асоціації взяли участь заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська та директор обласного Департаменту охорони здоров’я Юрій Стогнієв. До заходу також долучився заступник міністра охорони здоров’я України Євгеній Гончар.

Роботу об’єднання та можливості співпраці представила засновниця й директорка фонду ZDOROVI Наталія Тулінова. Саме Національна агенція гуманітарної допомоги ZDOROVI виступила ініціатором створення асоціації для підтримки медичних закладів на прифронтових і деокупованих територіях України.

✔️ Яку підтримку передбачає партнерство

Асоціація має представляти спільні інтереси лікарень перед державними установами та міжнародними партнерами. Потреби окремих закладів узагальнюватимуть для обговорення на регіональному й національному рівнях. Це дозволятиме порушувати питання відновлення медичної інфраструктури, забезпечення обладнанням і медикаментами та підтримки персоналу.

На офіційній сторінці асоціації серед напрямів роботи зазначені пошук фінансування, розвиток міжнародних партнерств, представництво інтересів медзакладів і аналіз їхніх потреб. Лікарням пропонують доступ до інформації про грантові можливості та підтримку у встановленні зв’язків із донорами.

Окреме завдання об’єднання — збирати й перевіряти дані про стан лікарень. Така інформація має допомагати визначати, які ресурси потрібні конкретним закладам, та обґрунтовувати рішення про надання допомоги.

Для медичних команд передбачені навчання, професійний розвиток, міжнародний обмін досвідом і психологічна підтримка. Через фонд підтримки медичних працівників адресну допомогу можуть отримувати фахівці, які безпосередньо постраждали від війни.

🩺 З якими закладами Луганщини ведуть перемовини

Підготовка до співпраці охоплює сім комунальних некомерційних підприємств:

КНП «Луганська обласна клінічна лікарня»;

КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»;

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради;

КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради;

КНП «Сіверськодонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»;

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради;

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Попаснянської міської ради.

Наразі йдеться про узгодження документів і умов партнерства.

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Раніше ZDOROVI представила об’єднання міжнародним партнерам на конференції Ukraine ReHealth 2026, яка відбулася 2–3 вересня в Києві. У публікації від 8 вересня організація повідомляла про понад 60 заявок на приєднання до асоціації. Це кількість отриманих заявок на той момент, а не підтверджена кількість її учасників.

👉 Також нагадаємо, що для мешканців Рубіжанської громади віком від 60 років запровадили одноразову грошову допомогу — 2000 гривень. Виплата передбачена для підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років.