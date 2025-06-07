Російські обстріли Херсона: загинуло подружжя, ще троє людей поранено

У ніч на 7 червня війська рф здійснили черговий обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців — подружжя 56 та 54 років. Ще щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна адміністрація (ОВА).

☝️За даними ДСНС, снаряди влучили в одну з багатоповерхівок міста, частково зруйнувавши квартиру.

📢 «Сьогодні зранку внаслідок артобстрілу одного з районів міста Херсон частково зруйновано квартиру в багатоповерхівці. Рятувальники, прибувши на місце, за допомогою спецінструменту потрапили до помешкання та провели розбір конструкцій. У результаті було виявлено та деблоковано тіла двох загиблих громадян», — повідомили рятувальники.

💥 Крім того, зафіксовано атаку дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста. В результаті удару поранення отримали 65-річний чоловік і 60-річна жінка.

📢 «65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення голови, шиї, грудної клітки та передпліччя. У 60-річної жінки — поранення руки та ключиці», — зазначили в ОВА.

🔻До медичних закладів також звернувся ще один постраждалий.

📢 «До лікарні звернувся житель Херсона, котрий потрапив під удар російського безпілотника у Дніпровському районі. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Нині медики його дообстежують», — йдеться в повідомленні обласної адміністрації.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі внаслідок масованої атаки рф по Харкову загинуло троє людей, ще 22 — отримали поранення.

👉 Окупаційні російські війська також завдали ударів дронами-камікадзе й ракетами по Дніпру та Павлограду.