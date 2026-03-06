ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Референдум щодо вступу в ЄС планують провести в Ісландії

Денис Молотов
Уряд Ісландії схвалив пропозицію міністерки закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір щодо проведення референдуму про відновлення переговорів з Європейським Союзом, які були припинені понад десять років тому. Про це повідомляє національний мовник RUV.

Згідно з урядовою ініціативою, референдум Ісландія – ЄС планують провести 29 серпня. Саме під час цього голосування громадяни визначать, чи варто країні повернутися до переговорного процесу щодо вступу до Євросоюзу.

Міністерка закордонних справ повідомила, що в уряді вдалося досягти одностайності щодо внесення відповідної парламентської резолюції.

📢 «Процес залежить від волі ісландського народу – уряд поважатиме його рішення і не буде агітувати за будь-який з варіантів», – наголосила Гуннарсдоттір.

Водночас у кабінеті міністрів висловили занепокоєння можливими спробами зовнішнього впливу на голосування. Зокрема, там не виключають, що росія може намагатися втручатися у процес.

☝️ Уряд підкреслив, що не допустить будь-яких спроб впливу на референдум Ісландія – ЄС – як з боку росії, так і з боку самого Європейського Союзу.

За словами очільниці МЗС, якщо результати голосування засвідчать підтримку відновлення переговорів, їх можуть розпочати вже наприкінці року. При цьому вона не очікує, що переговорний процес триватиме надто довго.

✅ Ініціативу проведення референдуму вже привітали в Євросоюзі

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прокоментувала ситуацію у соцмережі Х (колишній Twitter), наголосивши на важливості майбутнього рішення.

📢 «Ісландський народ чекає важливе рішення», – зазначила вона.

Кос зауважила, що міжнародна ситуація суттєво змінилася відтоді, як Ісландія подала заявку на членство у 2009 році. Вона підкреслила, що переговори про вступ до ЄС завжди мають індивідуальний характер і враховують особливості кожної держави-кандидата.

📢 «Ісландія вже є сильним і важливим партнером та частиною єдиного ринку. Пріоритети Ісландії добре відомі. У світі, де конкурують сфери впливу, членство в ЄС є опорою в альянсі, заснованому на цінностях, процвітанні та безпеці», – заявила єврокомісарка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ісландія вже в серпні може провести референдум, який має визначити майбутнє переговорів про вступ країни до Європейського Союзу після тривалої перерви.

