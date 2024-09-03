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Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи

Жертвами російського ракетного удару по Полтаві стали принаймні 47 людей, а ще 206 людей зазнали поранень. Про збільшення кількості жертв на 16:00 вівторка повідомила перша леді України Олена Зеленська на платформі X.

📢 «Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять», — зазначила вона.

Згодом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у своєму Телеграм-каналі, що кількість загиблих зросла до 49, а постраждалих – до 219. Під завалами можуть залишатися ще 18 людей. Пошукові бригади продовжують розбирати завали.

Станом на 18:00, за даними Офісу Генерального прокурора, кількість загиблих зросла до 51. Згідно з інформацією слідства, Збройні сили рф здійснили повітряну атаку на Полтаву за допомогою двох балістичних ракет «Іскандер-М». Під керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

В ефірі телемарафону Пронін також зазначив, що кількість поранених зросла до 235 людей. Під завалами можуть залишатися ще 15 людей.

📢 «Рятувальні роботи тривають, кілька разів уже доводилося перериватись через те, що в області постійно оголошується повітряна тривога», — додав він.

👉 Нагадаємо, вранці 3 серпня вранці росія завдала удару по Полтаві двома балістичними ракетами, влучивши в Інститут звʼязку та сусідню лікарню.

Шостий президент України Володимир Зеленський вдень повідомив про 41 загиблого і 180 поранених.

📢 «Вже відомо про 271-го постраждалого, під завалами ще є люди, рятувальники працюватимуть всю ніч», – надали оновлену інформацію на 20:00 в ДСНС.

❗❗❗У Полтаві та області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок цього трагічного удару російських загарбників, яка триватиме з 4 по 6 вересня.

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