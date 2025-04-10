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Ракетний удар по Дніпру: одна людина загинула, троє поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Дніпру: одна людина загинула, троє поранені

У четвер, 10 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє були травмовані.

«На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об’єкту. Попередньо, троє постраждалих. Всі деталі з’ясовуємо», — повідомив Лисак у Telegram. Пізніше він уточнив, що жертвою став 42-річний чоловік.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ракета влучила по промисловому підприємству, яке займається виробництвом побутової та гігієнічної продукції.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару з південно-східного напрямку. У небі над Дніпром було зафіксовано швидкісну ціль, яка, ймовірно, і стала причиною влучання.

📌 Крім того, раніше цього ж дня російські дрони атакували Нікополь. Унаслідок удару постраждали 12 людей, зокрема 16-річний підліток. У місті пошкоджено гуртожиток та кілька автомобілів.

📌 Також стало відомо, що У ніч на 10 квітня росія атакувала Миколаїв ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Виникли пожежі, зруйновано цивільну інфраструктуру, є постраждалі. Близько 02:45 російські війська вдарили по місту «шахедами», спричинивши значні пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня росія в черговий раз здійснила масштабну атаку по Україні із застосуванням 145 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів. Сили ППО змогли збити 85 ворожих апаратів, ще 49 — локаційно втрачені без серйозних наслідків.

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