Російська атака на Нікополь: 12 постраждалих від дрона

Російські агресори завдали удару по місту Нікополь за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок атаки 12 людей отримали поранення, серед них – 16-річний підліток, який перебуває у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграмі в четвер, 10 квітня.

📢 «У Нікополі 12 постраждалих. Росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані», – зазначив Лисак.

Також він додав, що в результаті удару пошкоджені гуртожиток та п’ять автомобілів. На місці триває обстеження території.

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Вночі 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними безпілотниками типу «Shahed» та іншими дронами-імітаторами. Сили протиповітряної оборони знищили 85 ворожих дронів, ще 49 були втрачені локаційно без негативних наслідків.

Загалом, у результаті атак постраждали кілька українських регіонів, зокрема Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

☝️ Раніше зазначалось, що в ніч проти 10 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, використовуючи ударні безпілотники типу «Shahed». Пожежі та руйнування сталися в Дарницькому та Голосіївському районах столиці.