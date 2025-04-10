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Росія атакувала Україну 145 ударними дронами: постраждало 10 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА: постраждало 10 людей

У ніч на 10 квітня росія здійснила чергову масовану атаку на Україну 145 ударними дронами (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, атака проводилась з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

На 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу «Shahed», а також знищення інших безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА: постраждало 10 людейВнаслідок атаки постраждали кілька областей України: Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Пожежі та руйнування сталися в Дарницькому та Голосіївському районах столиці, які були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС.

У Миколаєві пошкоджено кілька об’єктів, а 10 людей отримали поранення, двоє з яких були госпіталізовані. У Києві в результаті атаки постраждали дві жінки в районах, що зазнали обстрілів ворожими дронами.

☝️ Також стало відомо, що російські агресори завдали удару по місту Нікополь за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок атаки 12 людей отримали поранення, серед них – 16-річний підліток, який перебуває у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА). В результаті удару пошкоджені гуртожиток та п’ять автомобілів. На місці триває обстеження території.

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