Нічна атака російських дронів на Миколаїв: наслідки

У ніч на 10 квітня росія атакувала Миколаїв ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Виникли пожежі, зруйновано цивільну інфраструктуру, є постраждалі. Близько 02:45 російські війська вдарили по місту «шахедами», спричинивши значні пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.

Як повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич, унаслідок ворожого удару постраждали цивільні об’єкти, а мінімум 10 людей отримали травми.

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🚒 Ліквідація наслідків російського удару та допомога постраждалим

Падіння уламків БпЛА типу «Shahed» та дія вибухової хвилі призвели до руйнувань у кількох районах міста. Пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративну будівлю. У дворі однієї з п’ятиповерхівок спалахнула пожежа у квартирі на першому поверсі. Вогнеборці оперативно загасили вогонь на площі 20 кв. м, однак вибухова хвиля вибила вікна й двері в інших помешканнях.

📢 «Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно», – уточнив Віталій Кім.

Рятувальники працювали в екстремальних умовах. У одній із квартир, де перебувала маломобільна жінка, довелося застосувати спецінструменти, щоб визволити її. Волонтери Червоного Хреста надали першу допомогу та доправили постраждалу до родичів. В іншому районі вибух заблокував у будинку матір із трьома дітьми – надзвичайники оперативно звільнили сім’ю, яка, на щастя, не постраждала.

Пожежі спалахнули не лише у квартирах. За іншими адресами вогнеборці ліквідували займання двох автомобілів на площі 12 кв. м та гаража на 15 кв. м. Нічна атака дронів також наробила лиха й у гаражному кооперативі, де значних пошкоджень зазнали десятки споруд.

Психологи ДСНС розгорнули пункт екстреної допомоги, щоб підтримати громадян, які пережили чергову ворожу атаку.

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До робіт із ліквідації наслідків залучили 47 рятувальників та 9 одиниць техніки. За даними місцевої влади, троє з десяти постраждалих перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

За інформацією ОК «Південь» у ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 28 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

☝️ Також раніше повідомлялось, що в ніч проти 10 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, використовуючи ударні безпілотники типу «Shahed». Пожежі та руйнування сталися в Дарницькому та Голосіївському районах столиці.