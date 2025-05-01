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Рада викликає на доповідь прем’єр-міністра щодо угоди з США по надрах

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада викликає на доповідь прем'єр-міністра щодо угоди з США по надрах

1 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила рішення, за яким прем’єр-міністр Денис Шмигаль повинен виступити із доповіддю щодо угоди з США по надрах. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Telegram, голосування підтримали 224 народні депутати.

📢 «Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрах. “За” – 224. Дуже чекаємо!» – написав парламентарій.

Виступ Шмигаля повинен відбутись у п’ятницю, 2 травня 2024 року. Однак, як зазначили в парламенті, ратифікація угоди, ймовірно, почнеться лише в середині травня13-15 травня. За умови, якщо вдасться подати необхідні документи до того часу.

☝️ Раніше стало відомо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з американським колегою Скотом Бессентом підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна, що також є важливою частиною співпраці між країнами.

Кабінет міністрів України оприлюднив повний текст угоди. Вона стосується використання надр України, на що були спрямовані основні зусилля в рамках стратегічного партнерства з США.

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