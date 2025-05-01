Четвер, 1 Травня, 2025
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Україна та США підписали угоду про копалини та фонд відбудови

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та США підписали угоду про копалини та фонд відбудови

Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки, а саме з американським колегою Скотом Бессентом, щодо створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Про це вона написала у Facebook у ніч проти 1 травня під час свого візиту до США.

📢 «Спільно із США ми створимо Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу», — зазначила Свириденко.

Вона також нагадала ключові положення угоди:
  • Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою.
  • Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
  • Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони й далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.
  • Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.
  • Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.
  • Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.
  • Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
  • США допоможуть залучати додаткові інвестиції та технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
  • Угода надає податкові гарантії. Доходи й внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Вона уточнила, що Сполучені Штати робитимуть внески до Фонду як у грошовій формі, так і у вигляді допомоги — наприклад, передачею систем протиповітряної оборони.

З українського боку передбачено внесення 50% доходів держбюджету, які надходитимуть виключно від нової ренти на ліцензії для нових ділянок. Крім того, держава залишає за собою право здійснювати додаткові внески, якщо вважатиме це доцільним.

☝️ За словами Свириденко, Інвестиційний фонд відбудови діятиме у довгостроковій перспективі — йдеться про десятиліття співпраці.

Залучені кошти спрямовуватимуться на фінансування проєктів з видобутку корисних копалин, нафти й газу, а також на розвиток супутньої інфраструктури або переробних підприємств. Конкретні напрями інвестування визначатимуться спільно Україною та США. Важливо, що діяльність фонду обмежується лише територією України.

📢 «Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти та газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну», – йдеться в повідомленні.

На першому етапі, протягом перших десяти років, прибутки фонду не будуть розподілятись — їх планують реінвестувати у відбудову та нові проєкти. Умови роботи Фонду ще підлягатимуть додатковим узгодженням.

☝️ Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ухвалення урядом рішень, необхідних для підписання цієї угоди. Раніше очікувалося, що документ підпишуть ще 30 квітня, однак домовленості зіткнулися з перешкодами на фінальній стадії.

📌 Також ЗМІ повідомляли, що підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, яка мала б відкрити новий етап у співпраці щодо рідкісноземельних ресурсів, опинилося під загрозою зриву.

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