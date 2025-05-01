Україна та США підписали угоду про копалини та фонд відбудови

Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки, а саме з американським колегою Скотом Бессентом, щодо створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Про це вона написала у Facebook у ніч проти 1 травня під час свого візиту до США.

📢 «Спільно із США ми створимо Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу», — зазначила Свириденко.

Вона також нагадала ключові положення угоди:

Повна власність і контроль залишаються за Україною . Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою.

. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони й далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони й далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави. Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям. Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю. Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада. США допоможуть залучати додаткові інвестиції та технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації. Угода надає податкові гарантії. Доходи й внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Вона уточнила, що Сполучені Штати робитимуть внески до Фонду як у грошовій формі, так і у вигляді допомоги — наприклад, передачею систем протиповітряної оборони.

З українського боку передбачено внесення 50% доходів держбюджету, які надходитимуть виключно від нової ренти на ліцензії для нових ділянок. Крім того, держава залишає за собою право здійснювати додаткові внески, якщо вважатиме це доцільним.

☝️ За словами Свириденко, Інвестиційний фонд відбудови діятиме у довгостроковій перспективі — йдеться про десятиліття співпраці.

Залучені кошти спрямовуватимуться на фінансування проєктів з видобутку корисних копалин, нафти й газу, а також на розвиток супутньої інфраструктури або переробних підприємств. Конкретні напрями інвестування визначатимуться спільно Україною та США. Важливо, що діяльність фонду обмежується лише територією України.

📢 «Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти та газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну», – йдеться в повідомленні.

На першому етапі, протягом перших десяти років, прибутки фонду не будуть розподілятись — їх планують реінвестувати у відбудову та нові проєкти. Умови роботи Фонду ще підлягатимуть додатковим узгодженням.

☝️ Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ухвалення урядом рішень, необхідних для підписання цієї угоди. Раніше очікувалося, що документ підпишуть ще 30 квітня, однак домовленості зіткнулися з перешкодами на фінальній стадії.

📌 Також ЗМІ повідомляли, що підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, яка мала б відкрити новий етап у співпраці щодо рідкісноземельних ресурсів, опинилося під загрозою зриву.