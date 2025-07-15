Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Український парламент продовжив терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 15 липня.

📌 За його словами, відповідні законопроєкти №13471 та №13472 підтримали 320 та 304 народних депутатів відповідно. Лише один голос було віддано “проти” (Олексій Гончаренко).

📢 «Це вже шістнадцяте голосування за продовження воєнного стану та мобілізації з моменту повномасштабного вторгнення рф», — зазначив депутат.

☝️ Напередодні, 14 липня, шостий президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають продовження терміну дії обох режимів — воєнного стану та мобілізації.

📌 Як відомо, режим воєнного стану в Україні вперше було запроваджено 24 лютого 2022 року — в день, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді дія указів про воєнний стан та мобілізацію регулярно продовжується рішенням парламенту.