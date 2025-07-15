Вівторок, 15 Липня, 2025
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

 Український парламент продовжив терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 15 липня.

📌 За його словами, відповідні законопроєкти №13471 та №13472 підтримали 320 та 304 народних депутатів відповідно. Лише один голос було віддано “проти” (Олексій Гончаренко).

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днівРада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

📢 «Це вже шістнадцяте голосування за продовження воєнного стану та мобілізації з моменту повномасштабного вторгнення рф», — зазначив депутат.

☝️ Напередодні, 14 липня, шостий президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають продовження терміну дії обох режимів — воєнного стану та мобілізації.

📌 Як відомо, режим воєнного стану в Україні вперше було запроваджено 24 лютого 2022 року — в день, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді дія указів про воєнний стан та мобілізацію регулярно продовжується рішенням парламенту.

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