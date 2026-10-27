Після дзвінка путіну: Стубб і Стьоре поінформували Зеленського про результати розмови

Шостий президент України В.О. Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони поінформували українського главу держави про результати свого контакту з російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі.

За словами президента України, Стубб і Стьоре донесли до російського керівника необхідність практичних кроків для зниження загроз українській енергетиці та інфраструктурі.

📢 «Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», – написав Зеленський.

Окремою темою стала підготовка тристоронньої зустрічі України, США та росії. Її планують провести в листопаді на рівні переговорних команд. Конкретної дати в повідомленні президента не наведено.

Зеленський зазначив, що для Фінляндії та Норвегії, які мають спільний кордон із росією, надійні безпекові рішення становлять особливий інтерес. Співрозмовники також обговорили формати взаємодії з європейськими партнерами, які можуть допомогти дипломатичним зусиллям, захисту України та зміцненню спільної безпеки.

Президент подякував Стуббу й Стьоре за докладне інформування та підтримку мирних зусиль. Розмову він назвав продовженням дискусій в Осло за участю представників США, Європи та НАТО.

📢 «Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни росією має припинитись», – наголосив Зеленський.

Раніше того ж дня Стубб і Стьоре з власної ініціативи зателефонували путіну. Згідно із заявою канцелярії прем’єр-міністра Норвегії, вони перебували в Гельсінкі, а підготовку до контакту проводили в консультації з Україною.

Лідери двох держав обговорили російську агресію, дипломатичні шляхи завершення війни та безпеку Європи. При цьому вони представляли власні країни, а не Європу загалом, і підтвердили намір надалі підтримувати Україну. Стубб охарактеризував розмову як відверту та змістовну.