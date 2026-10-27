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Після дзвінка путіну: Стубб і Стьоре поінформували Зеленського про результати розмови

Лідери Фінляндії та Норвегії наголосили на необхідності реальних кроків до деескалації. Після дзвінка російському диктатору вони обговорили із Зеленським підготовку листопадових переговорів.

Денис Молотов
Денис Молотов
Після дзвінка путіну: Стубб і Стьоре поінформували Зеленського про результати розмови
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Шостий президент України В.О. Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони поінформували українського главу держави про результати свого контакту з російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі.

За словами президента України, Стубб і Стьоре донесли до російського керівника необхідність практичних кроків для зниження загроз українській енергетиці та інфраструктурі.

📢 «Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», – написав Зеленський.

Окремою темою стала підготовка тристоронньої зустрічі України, США та росії. Її планують провести в листопаді на рівні переговорних команд. Конкретної дати в повідомленні президента не наведено.

Зеленський зазначив, що для Фінляндії та Норвегії, які мають спільний кордон із росією, надійні безпекові рішення становлять особливий інтерес. Співрозмовники також обговорили формати взаємодії з європейськими партнерами, які можуть допомогти дипломатичним зусиллям, захисту України та зміцненню спільної безпеки.

Президент подякував Стуббу й Стьоре за докладне інформування та підтримку мирних зусиль. Розмову він назвав продовженням дискусій в Осло за участю представників США, Європи та НАТО.

📢 «Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни росією має припинитись», – наголосив Зеленський.

Раніше того ж дня Стубб і Стьоре з власної ініціативи зателефонували путіну. Згідно із заявою канцелярії прем’єр-міністра Норвегії, вони перебували в Гельсінкі, а підготовку до контакту проводили в консультації з Україною.

Лідери двох держав обговорили російську агресію, дипломатичні шляхи завершення війни та безпеку Європи. При цьому вони представляли власні країни, а не Європу загалом, і підтвердили намір надалі підтримувати Україну. Стубб охарактеризував розмову як відверту та змістовну.

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