Зеленський підписав закон про ПДВ на закордонні посилки до 150 євро

Податок на покупки через маркетплейси включатимуть у ціну товару. Нові правила запрацюють не раніше липня 2027 року, а для частини некомерційних відправлень збережуть пільги.

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, який скасовує звільнення від ПДВ для міжнародних онлайн-замовлень вартістю до 150 євро. У картці законопроєкту №16051-1 на сайті Верховної Ради зазначено, що документ повернули з підписом президента 22 жовтня.

Парламент ухвалив його 15 жовтня. Закон отримав номер 5025-IX.

Як сплачуватимуть ПДВ за посилки

Нові правила стосуються товарів, які фізичні особи купують дистанційно за кордоном та отримують у міжнародних поштових або експрес-відправленнях. Для замовлень вартістю до 150 євро запроваджують спеціальний механізм оподаткування через електронні торговельні платформи.

За роз’ясненням Міністерства фінансів, ПДВ за ставкою 20% автоматично включатимуть у ціну товару під час покупки. Нараховувати податок і перераховувати його до бюджету мають маркетплейси.

Іноземна платформа повинна призначити посередника в Україні, який також відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Сам процес отримання посилки, як запевняє Мінфін, не зміниться.

Які відправлення залишаться без податку

Звільнення від ПДВ збережуть для некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до 45 євро та товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро.

Для визначених товарів, призначених для потреб безпеки й оборони, передбачено можливість звільнення від оподаткування, зокрема через повернення сплаченого ПДВ покупцеві за встановленими правилами.

Підписання закону не означає негайного запровадження податку. Мінфін уточнює, що нова модель почне діяти не раніше липня 2027 року. До її запуску необхідно підготувати механізми адміністрування та взаємодії з торговельними платформами.

Зв’язок із фінансуванням ЄС і МВФ

Реформа є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та умовою макрофінансової підтримки Європейського Союзу. Разом зі змінами до Податкового кодексу президент підписав і супровідні зміни до Митного кодексу.

До закону також включили норму щодо довічного статусу політично значущих осіб — PEP. Вона передбачає щонайменше 12 місяців посиленого контролю після припинення виконання визначних публічних функцій та подальшу індивідуальну оцінку ризиків банками.

Водночас закон про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, підписання якого пов’язували з врегулюванням питання PEP, також уже підписаний президентом 22 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна