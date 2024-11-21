Про удар ракетою «орєшнік» заявив російський диктатор путін

Росія вперше застосувала балістичну ракету «орєшнік» для удару по території України. Таку заяву зробив російський диктатор володимир путін під час звернення до народонаселення на росії в четвер, 21 листопада.

За словами путіна, удар було завдано по Південному машинобудівному заводу, розташованому в Україні. Для атаки використали балістичну ракету в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні. Російський диктатор стверджує, що це була відповідь на удари, які нібито були здійснені по території росії американською та британською зброєю.

Заява кремля

📢 путін наголосив: “кремль вважає, що має право застосовувати зброю проти об’єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об’єктів”.

За його словами, випробування новітньої ракетної системи середньої дальності в бойових умовах відбулося успішно, і світ нібито не має засобів протидії таким ракетам «орєшнік».

Нагадаємо

Сьогодні вранці росія здійснила масовану атаку на Дніпро, випустивши міжконтинентальну балістичну ракету та вісім інших типів ракет. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що більшість цілей вдалося збити, однак місцева влада підтвердила руйнування на об’єктах інфраструктури. Було пошкоджено промислове підприємство у Дніпрі, а також зафіксовано дві пожежі. Постраждав і Центр реабілітації інвалідів, що став однією з цілей ворога.

Реакція України

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вперше застосувала нову зброю. Усі її характеристики говорять про те, що це була міжконтинентальна балістична ракета.