путін проти перемир’я: кремль знову висуває вимоги

Кремль відкидає можливість запровадження 30-денного припинення вогню в Україні без попередньої зупинки військової підтримки Києва з боку Заходу. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

📢 «путін підтримав ідею припинення вогню, але є умови, які цього не дозволяють», – сказав пєсков, коментуючи пропозицію міжнародної коаліції розпочати повне і безумовне перемир’я з 12 травня.

За словами прессекретаря, кремль вважає подібну ініціативу нереалістичною, доки російські війська продовжують активні наступальні дії на фронті. Він наголосив, що на час перемир’я має бути повністю припинено постачання західного озброєння до України.

📢 «Це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу?», – заявив речник путіна.

⚠️ Попри те, що раніше росія вже висловлювала небажання підтримувати ініціативу шостого президента України Володимира Зеленського щодо перемир’я, пєсков уперше публічно озвучив обумовлену позицію кремля – пряма вимога припинення військової підтримки Києва з боку США та країн ЄС.

☝️ Нагадаємо, країни «коаліції рішучих» спільно з Україною закликали росію до повного припинення вогню на 30 днів, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. Відповідний заклик підтримали понад 30 світових лідерів, включно з президентом США Дональдом Трампом.