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Лідери Європи вимагають від росії припинення вогню в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов

Країни, що входять до складу так званої «коаліції рішучих», закликали росію розпочати з понеділка, 12 травня, повне та безумовне припинення вогню в Україні строком на 30 днів. Про це під час пресконференції у Києві 10 травня заявив шостий президент України Володимир Зеленський. У заході взяли участь лідери Франції, Великої Британії, Польщі та Німеччини.

📢 «Найголовніше, що ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати», – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, саме ця вимога до москви стала ключовим підсумком зустрічі. Якщо ж росія спробує висунути власні умови, це, на думку президента, буде ознакою спроб затягнути війну та зірвати мирні дипломатичні ініціативи.

📢 «Припинення вогню має бути всеосяжним; в повітрі, на морі, та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації з США. Це є дійсно реалістично», – наголосив він.

Зеленський також пояснив, що ці 30 днів мають стати «реальним шансом для дипломатії». Упродовж цього строку передбачено роботу над визначенням базових засад миру – безпекових, політичних та гуманітарних.

📢 «Якщо росія відмовиться від повного і безумовного перепинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи», – підсумував український лідер.

☝️ Нагадаємо, 10 травня до Києва прибули ключові представники країн Європи: президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. До зустрічі також дистанційно приєдналися понад 30 лідерів держав.

⚠️ За результатами переговорів, країни-учасниці спільно з президентом США Дональдом Трампом встановили росії остаточний дедлайн для згоди на припинення вогню – 12 травня.

📌 Водночас кремль уже заявив, що не приймає жодних умов від «коаліції рішучих». І про те, що не боїться ймовірних нових санкцій у разі відмови виконати вимоги.

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