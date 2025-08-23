путін побачив «світло у кінці тунелю»

Диктатор на росії владімір путін прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на Алясці. У п’ятницю, 22 серпня, російські ЗМІ поширили заяву, в якій він запевнив, що після цієї зустрічі у відносинах москви та Вашингтона з’явилося «світло у кінці тунелю».

За словами путіна, переговори були «відвертими» й дали старт відновленню контактів між двома країнами. Він підкреслив, що взаємодія триває не лише на рівні лідерів, а й через роботу відомств та компаній обох держав.

📢 «Контакти продовжуються на рівні наших міністерств та компаній. Я розраховую, що наші перші кроки – це лише початок повномасштабного відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому значенні слова, тому що США також пов’язані певними зобов’язаннями в рамках різних альянсів», – заявив путін.

Він також висловив сподівання, що темпи відновлення діалогу збережуться й надалі. На його думку, країни, які розірвали відносини з росією після початку агресії, «зробили дурість» і «будуть повертатись».

Цього ж дня президент США Дональд Трамп окремо згадав зустріч із путіним. Він поділився фото, яке отримав від російського диктатора, та назвав переговори корисними. Трамп також заявив, що через два тижні ухвалить «важливе рішення» щодо росії та України.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб президенти України та росії провели особисту зустріч. Водночас він зазначив, що не планує бути присутнім на переговорах, якщо вони відбудуться.