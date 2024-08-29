путін планує візит до Монголії, яка може його арештувати

Диктатор володимир путін планує відвідати Монголію, яка є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на його арешт. Про офіційний візит російського лідера до Монголії 29 серпня повідомила пресслужба кремля.

📢 «На запрошення Президента Монголії Ухнагійн Хурелсуха 3 вересня володимир путін відвідає з офіційним візитом Монголію для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських і монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхин-Гол», — йдеться у повідомленні.

Це буде перший візит путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на його арешт.

Монголія приєдналася до Римського статуту у 2000 році та ратифікувала його у 2002-му. З грудня 2023 року суддя з Монголії, Д.Ерденебалсурен, розпочав свою каденцію в МКС, яка триватиме до 2033 року.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, формально країни-члени МКС зобов’язані виконати ордер та затримати путіна. Однак, Монголія не має виходу до моря і межує лише з росією та Китаєм. Це дещо ускладнює можливість доставити путіна до Гааги.

👉 Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за депортацію дітей з окупованих територій України до росії. Це дозволяє затримати його на території країн, які ратифікували Римський статут.

📌 Також повідомлялось, що Україна попросила Мексику заарештувати володимира путіна, якщо він прибуде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум.