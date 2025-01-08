Четвер, 9 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Призупинено рух громадського транспорту в передмісті Херсона

Денис Молотов
Денис Молотов
Призупинено рух громадського транспорту в передмісті Херсона
Окупанти з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі

У кількох селищах поблизу Херсона тимчасово припинили рух автобусів. Таке рішення ухвалила місцева влада через посилення обстрілів з боку російських загарбників. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

📢 «Через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом з селищами Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне», — йдеться у його повідомленні. Інформацію про відновлення руху автобусів обіцяють оприлюднити пізніше.

Нещодавно повідомлялось, що російські окупанти з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі. Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті. Росіяни в черговий раз вбили та поранили цивільних громадян.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), минулої доби російські окупанти обстріляли Херсон і понад 30 населених пунктів регіону. Через ці атаки загинули двоє людей, ще дев’ять отримали поранення. Також відзначається зростання атак на цивільних FPV-дронами.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували селище Комишани на Херсонщині, де постраждав 60-річний чоловік.

Окрім цього, зафіксовано обстріли в Монастирському та Білозерці. Там були поранені троє людей: 39-річний чоловік, а також жінки віком 64 та 52 роки.

☝️ Нагадаємо, що 2 січня У Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу була пошкоджена маршрутка, поранення отримали п’ятеро людей. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування, яке кваліфікується як воєнний злочин.

👉 Також, 31 грудня російські окупанти атакували два маршрутних автобуси в Херсоні за допомогою безпілотників. Унаслідок цього один із водіїв отримав вибухову травму та контузію.

Попередня стаття
Обстріл Херсона: росіяни вдарили FPV-дроном по поліцейському авто
Наступна стаття
166 бойових зіткнень за добу: де точаться найзапекліші бої на фронті
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

166 бойових зіткнень за добу: де точаться найзапекліші бої на фронті

ВІЙНА

Не робіть поспішних висновків про політику США: Зеленський про заяву Трампа щодо України в НАТО

ПОДІЇ

На росії в Енгельсі вибухають ємності нафтобази, вогонь посилюється

ВАЖЛИВО

Російські загарбники вбили 13 людей у Запоріжжі, багато поранених

ВАЖЛИВО

Україна посилює безпеку кордону з білоруссю: що відбувається на півночі

КОРДОН

Запоріжжя під російським ударом: є загиблі, багато поранених

ВАЖЛИВО

111 боїв на фронті: майже половина – на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Український футболіст відмовляється від трансферу в “ПСЖ” через росіянина в команді

ПОДІЇ

Лос-Анжелес у вогні: оголошено евакуацію, 300 тисяч людей без світла

ПОДІЇ

Тищенка помітили у Верховній Раді на першому засіданні цього року

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип