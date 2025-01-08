Призупинено рух громадського транспорту в передмісті Херсона

У кількох селищах поблизу Херсона тимчасово припинили рух автобусів. Таке рішення ухвалила місцева влада через посилення обстрілів з боку російських загарбників. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

📢 «Через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом з селищами Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне», — йдеться у його повідомленні. Інформацію про відновлення руху автобусів обіцяють оприлюднити пізніше.

Нещодавно повідомлялось, що російські окупанти з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі. Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті. Росіяни в черговий раз вбили та поранили цивільних громадян.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), минулої доби російські окупанти обстріляли Херсон і понад 30 населених пунктів регіону. Через ці атаки загинули двоє людей, ще дев’ять отримали поранення. Також відзначається зростання атак на цивільних FPV-дронами.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували селище Комишани на Херсонщині, де постраждав 60-річний чоловік.

Окрім цього, зафіксовано обстріли в Монастирському та Білозерці. Там були поранені троє людей: 39-річний чоловік, а також жінки віком 64 та 52 роки.

☝️ Нагадаємо, що 2 січня У Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу була пошкоджена маршрутка, поранення отримали п’ятеро людей. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування, яке кваліфікується як воєнний злочин.

👉 Також, 31 грудня російські окупанти атакували два маршрутних автобуси в Херсоні за допомогою безпілотників. Унаслідок цього один із водіїв отримав вибухову травму та контузію.