Четвер, 2 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Припинення транзиту російського газу через Україну: одна з найбільших поразок москви – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Припинення транзиту російського газу через Україну: одна з найбільших поразок москви - Зеленський

Прокачка російського газу до Європи через територію України знизилася до нуля. Це подія, яку шостий президент України Володимир Зеленський назвав однією з найбільших поразок для кремля та російського диктатора володимира путіна. Відповідна заява з’явилася в офіційному Telegram-каналі Зеленського.

📢 «Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви», — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що спроби кремля використовувати енергоресурси як інструмент шантажу та зброю проти партнерів остаточно позбавили росію доступу до одного з її ключових ринків збуту — Європи.

📢 «Більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов’язаних з енергетичною трансформацією. Нині спільним завданням є підтримка Молдови в цьому процесі», — додав він.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності протидії впливу тих європейських політиків, які все ще обирають співпрацю з корумпованими енергетичними схемами москви, замість прозорої енергетичної політики.

Енергетична незалежність Європи

Шостий президент України підкреслив, що подолання залишків європейської енергетичної залежності від росії залежить від розширення співпраці з надійними партнерами.

📢 «Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії», — підсумував Зеленський.

☝️ Нагадаємо, що з 1 січня транзит російського природного газу через територію України був повністю зупинений. Це стало знаковою подією у процесі енергетичної трансформації Європи.

Попередня стаття
Олаф Шольц збирається підтримувати Україну «як ніхто інший»
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Відкриті дані та з чим їх їдять: короткий експлейнер по Open data

СТОПФЕЙК

Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки

ПОДІЇ

Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду

ВАЖЛИВО

Транзит російського газу через Україну офіційно припинено

ВАЖЛИВО

У Придністров’ї відключено газ, тепло та гарячу воду

ПОДІЇ

У Києві під завалами будинку виявлено тіло загиблої

ВАЖЛИВО

У Києві уламки збитих дронів пошкодили будівлю Нацбанку

ВІЙНА

191 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

ПОДІЇ

Зеленський вірить, що Україна разом зі США здатні змусити рф до справедливого миру

ПОДІЇ

2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку вторгнення – Міненерго

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип