Припинення транзиту російського газу через Україну: одна з найбільших поразок москви – Зеленський

Прокачка російського газу до Європи через територію України знизилася до нуля. Це подія, яку шостий президент України Володимир Зеленський назвав однією з найбільших поразок для кремля та російського диктатора володимира путіна. Відповідна заява з’явилася в офіційному Telegram-каналі Зеленського.

📢 «Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви», — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що спроби кремля використовувати енергоресурси як інструмент шантажу та зброю проти партнерів остаточно позбавили росію доступу до одного з її ключових ринків збуту — Європи.

📢 «Більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов’язаних з енергетичною трансформацією. Нині спільним завданням є підтримка Молдови в цьому процесі», — додав він.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності протидії впливу тих європейських політиків, які все ще обирають співпрацю з корумпованими енергетичними схемами москви, замість прозорої енергетичної політики.

Енергетична незалежність Європи

Шостий президент України підкреслив, що подолання залишків європейської енергетичної залежності від росії залежить від розширення співпраці з надійними партнерами.

📢 «Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії», — підсумував Зеленський.

☝️ Нагадаємо, що з 1 січня транзит російського природного газу через територію України був повністю зупинений. Це стало знаковою подією у процесі енергетичної трансформації Європи.