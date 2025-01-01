Четвер, 2 Січня, 2025
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Транзит російського газу через Україну офіційно припинено

Денис Молотов
Денис Молотов
Транзит російського газу через Україну офіційно припинено

Україна офіційно зупинила транспортування російського природного газу через свою територію. Про це 1 січня повідомило Міністерство енергетики.

📢 «О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку поінформувала про це міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що з цього дня газотранспортна система країни працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура була заздалегідь підготовлена до такої ситуації функціонування в режимі нульового транзиту, щоб забезпечити стабільне газопостачання для українських споживачів.

📢 «Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде нести фінансові втрати. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Російський монополіст «Газпром» також підтвердив припинення транзиту. У компанії зазначили, що угода з Україною завершила свою дію 1 січня 2025 року.

📢 «У зв’язку з неодноразово і явно вираженою відмовою української сторони продовжувати дану угоду Газпром був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України. З 8:00 (за московським часом – ред.) подача російського газу для його транспортування територією України не здійснюється», – зазначили у заяві.

Транзит російського газу через Україну офіційно припинено

Європейський Союз раніше заявив про готовність до припинення транзиту російського газу через Україну. У Єврокомісії наголосили, що європейська інфраструктура є досить гнучкою, щоб забезпечити постачання газу альтернативними маршрутами до Центральної та Східної Європи.

☝️ Також раніше було повідомлено, що жителі невизнаного Придністров’я залишилися без газопостачання, тепла та гарячої води.

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