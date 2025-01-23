Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону

У Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення розширити зону примусової евакуації сімей із дітьми. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в четвер, 23 січня.

📢 «На черговому засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громад», – йдеться у повідомленні.

Як пояснив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, таке рішення зумовлене посиленням обстрілів з боку російських окупантів.

📢 «За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами. Загалом із 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», – зазначив Синєгубов.

В обласній адміністрації уточнили, що відповідні служби вже розробили маршрути евакуації та визначили місця для тимчасового розміщення евакуйованих родин.

Також нещодавно на Харківщині запровадили примусову евакуацію всього дорослого населення з десяти населених пунктів Борівської громади, включно із селищем Борова.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що за умови відкриття кордонів для всіх категорій населення, 20,7% громадян України висловлюють бажання переїхати за кордон на постійне проживання. Водночас більшість українців, а саме 70,0%, воліють залишитися на батьківщині. Такі результати опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова.