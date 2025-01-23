Четвер, 23 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону

Денис Молотов
Денис Молотов
Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону

У Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення розширити зону примусової евакуації сімей із дітьми. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в четвер, 23 січня.

📢 «На черговому засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громад», – йдеться у повідомленні.

Як пояснив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, таке рішення зумовлене посиленням обстрілів з боку російських окупантів.

Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону📢 «За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами. Загалом із 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», – зазначив Синєгубов.

В обласній адміністрації уточнили, що відповідні служби вже розробили маршрути евакуації та визначили місця для тимчасового розміщення евакуйованих родин.

Також нещодавно на Харківщині запровадили примусову евакуацію всього дорослого населення з десяти населених пунктів Борівської громади, включно із селищем Борова.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що за умови відкриття кордонів для всіх категорій населення, 20,7% громадян України висловлюють бажання переїхати за кордон на постійне проживання. Водночас більшість українців, а саме 70,0%воліють залишитися на батьківщині. Такі результати опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова.

Попередня стаття
В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У СтратКомі спростували заяву Безуглої про “мільйонні генеральські премії”

ПОДІЇ

Кабмін збільшив термін дії відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів

ВЛАДА

Трамп готовий знижувати ціни на нафту для звершення війни в Україні

ПОЛІТИКА

Індія активно відмовляється від нафти з рф: санкції в дії

ЕКОНОМІКА

В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку

ВАЖЛИВО

Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН запевнили, що законодавчо такого не передбачається

ПОДІЇ

Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами

ПОДІЇ

Росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по Краматорську

ВІЙНА

У кремлі повідомили, що Трамп їх не лякає: нічного нового

ПОЛІТИКА

Російські загарбники вчинили розстріл полонених бійців ЗСУ

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип