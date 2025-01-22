Покинути Україну хочуть 20,7% громадян після відкриття кордонів

За умови відкриття кордонів для всіх категорій населення, 20,7% громадян України висловлюють бажання переїхати за кордон на постійне проживання. Водночас більшість українців, а саме 70,0%, воліють залишитися на батьківщині. Такі результати опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова.

Деякі респонденти, а саме 9,3%, поки що не визначилися зі своєю позицією. За результатами дослідження, серед чоловіків частка тих, хто прагне залишити Україну, становить 25%, тоді як серед жінок цей показник нижчий і складає лише 17%.

Найвищий рівень бажання емігрувати виявили серед молоді віком від 18 до 29 років – таких налічується 33%. Водночас лише 9% людей старше 60 років розглядають можливість виїзду з країни.

Основними причинами, що спонукають до еміграції, респонденти називали:

обмежені можливості для самореалізації – 30,5%;

загрозу життю та здоров’ю через військові дії – 28,6%;

недостатню соціальну підтримку з боку держави – 28,6%;

а також бажання возз’єднатися з рідними, які вже виїхали за кордон – 26,2%.

Опитування проводилося серед 1518 осіб віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться активні бойові дії. Опитування здійснювали методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

☝️ Нагадаємо, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що 61% українських біженців планують повернутися додому.

📌 Раніше стало відомо, що близько 70% українців, які знайшли прихисток у країнах Європи, мають намір залишитися там. Майже половина з них вже працевлаштовані.

📌 Також раніше, за результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», з’ясувалось, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП