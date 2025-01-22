Середа, 22 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Покинути Україну хочуть 20,7% громадян після відкриття кордонів

Денис Молотов
Денис Молотов
Покинути Україну хочуть 20,7% громадян після відкриття кордонів

За умови відкриття кордонів для всіх категорій населення, 20,7% громадян України висловлюють бажання переїхати за кордон на постійне проживання. Водночас більшість українців, а саме 70,0%, воліють залишитися на батьківщині. Такі результати опитування оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова.

Покинути Україну хочуть 20,7% громадян після відкриття кордонів

Деякі респонденти, а саме 9,3%, поки що не визначилися зі своєю позицією. За результатами дослідження, серед чоловіків частка тих, хто прагне залишити Україну, становить 25%, тоді як серед жінок цей показник нижчий і складає лише 17%.

Найвищий рівень бажання емігрувати виявили серед молоді віком від 18 до 29 років – таких налічується 33%. Водночас лише 9% людей старше 60 років розглядають можливість виїзду з країни.

Основними причинами, що спонукають до еміграції, респонденти називали:

Покинути Україну хочуть 20,7% громадян після відкриття кордонів

  • обмежені можливості для самореалізації – 30,5%;
  • загрозу життю та здоров’ю через військові дії – 28,6%;
  • недостатню соціальну підтримку з боку держави – 28,6%;
  • а також бажання возз’єднатися з рідними, які вже виїхали за кордон – 26,2%.

Опитування проводилося серед 1518 осіб віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться активні бойові дії. Опитування здійснювали методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

☝️ Нагадаємо, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що 61% українських біженців планують повернутися додому.

📌 Раніше стало відомо, що близько 70% українців, які знайшли прихисток у країнах Європи, мають намір залишитися там. Майже половина з них вже працевлаштовані.

📌 Також раніше, за результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», з’ясувалось, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП

Попередня стаття
«Терористичний» курорт Буковель: телемарафон
Наступна стаття
У чиновників в Україні значно зросла середня зарплата
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У чиновників в Україні значно зросла середня зарплата

ЕКОНОМІКА

Цього року 10 тисяч родин переселенців першочергово зможуть отримати виплати за “єВідновленням”

ВЛАДА

Шольц: було б добре, якби війна в Україні закінчилася

ПОЛІТИКА

Зеленський та Алієв провели зустріч у Давосі

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Українок вивозять із ЄС для відправлення на фронт

СТОПФЕЙК

В Черкасах продавали на росію продукцію хімічного заводу – СБУ

КРИМІНАЛ

121 бойове зіткнення на фронті: половина – на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Путін і Сі Цзіньпін наголосили на необхідності поглиблення співпраці – ISW

ПОДІЇ

109 бойових зіткнень за добу: окупанти масово атакують на Покровському напрямку

ВІЙНА

Іспанську мову прибрали з сайту Білого дому та запропонували «йти додому»

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип