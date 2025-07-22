Вівторок, 22 Липня, 2025
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Президента НААН Ярослава Гадзало відсторонили з посади

Денис Молотов
Денис Молотов
Президента НААН Ярослава Гадзало відсторонили з посади

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення президента Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослава Гадзало від виконання службових обов’язків. Причина — підозра у сприянні розтраті бюджетних коштів. Про це у вівторок, 22 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Згідно з офіційним повідомленням, суд частково задовольнив клопотання прокурорів, обравши підозрюваному запобіжний захід. Водночас сторона обвинувачення вже подала апеляцію. У прокуратурі вважають, що існує обґрунтований ризик, що Гадзало може вплинути на перебіг досудового слідства.

📢 «Через м’якість обраного запобіжного заходу сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу. Ми переконані, що ризики впливу з боку підозрюваного на розслідування — реальні», — йдеться в повідомленні.

🔹 У чому підозрюють керівника академії

Ярославу Гадзало інкримінують пособництво у розтраті бюджетних коштів, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Слідчі посилаються на ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Суть звинувачення — в організації фіктивного працевлаштування власного водія одразу на чотири державні аграрні підприємства, що перебувають у сфері підпорядкування НААН. Формально водій значився як працівник згаданих установ, однак, за даними слідства, виконував функції особистого шофера президента академії.

Таким чином, за даними прокуратури, лише за один рік він отримав понад 200 тисяч гривень зарплатні — за державний рахунок.

📢 «Президент НААН сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн одержував коштом державного бюджету», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

🔹 Передісторія справи

Ще 13 червня Гадзало було офіційно повідомлено про підозру. Це стало результатом масштабного розслідування можливих зловживань у системі аграрної науки. НААН не вперше фігурує у подібних кримінальних провадженнях: раніше слідчі вже викривали корупційні схеми за участю керівного складу підконтрольних установ.

Зокрема, у 2022 році підозри отримали водій, бухгалтер і механік одного з державних підприємств, які входять до структури НААН. Правоохоронці встановили, що всі вони були залучені до схем з розкрадання бюджетних коштів.

Президента НААН Ярослава Гадзала відсторонили з посади

☝️ Також нагадаємо, що генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець став фігурантом справи про незаконне збагачення. Його було затримано в понеділок, 21 липня.

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